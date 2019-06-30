В розыгрыше Кубка Америки по футболу определились полуфинальные пары. Хозяева турнира бразильцы в суперматче сыграют с Аргентиной, а вторую путевку на решающую встречу разыграют Чили и Перу.

Одной из самых ярких команд группового этапа Кубка Америки был Уругвай. Луис Суарес и компания одержали две победы, оступившись лишь однажды: в матче с Японией (2:2).

Перед игрой с Перу Суарес реализовал 15 пенальти подряд. Этот промах стал для него первым с ноября 2016 года

Отличную форму набрал лидер атак "небесно-голубых" Луис Суарес. Форвард "Барселоны", пропустивший конец сезона из-за желания восстановиться от травмы к Кубку Америки, в стартовых трех встречах на турнире забил два мяча. Но матч с Перу перечеркнул все его усилия.

Уругваю жутко не повезло. Команда Оскара Табареса выглядела лучше соперника, забила аж три мяча! Но все они были отменены после просмотра арбитром видеоповторов. К слову, третий мяч провел как раз Суарес.

Выдержав натиск фаворита, Перу получили шанс в серии пенальти. Первым бить отправился Суарес, который до того не промахивался с "точки" с 2016 года. Однако один из лучших форвардов мира на этот раз оплошал. Этот промах стал единственным в послематчевой серии - 5:4 в пользу "красно-белых". И они в третий раз за последние четыре розыгрыша Кубка Америки примут участие в полуфинале.

Пока перуанцы ликовали, их соперники не могли поверить в случившееся. Больше всех переживал, разумеется, Суарес. Лучший бомбардир в истории уругвайской сборной не сдержал эмоций и расплакался.

- Это несправедливо. Мы не должны были проигрывать, - считает Суарес. - Мы были лучше, у нас было много моментов, которые реализовать не удалось. Очень жаль, что так получилось.

Что интересно - три из четырех четвертьфиналов Кубка Америки завершились со счетом 0:0 и дошли до серии пенальти. Единственным матчем, в котором были забиты голы, стала встреча Венесуэлы с Аргентиной (0:2).

Противостояние Бразилии с Аргентиной многие эксперты по праву называют скрытым финалом Кубка Америки. Назвать фаворита в этой паре непросто. С одной стороны, бразильцы играют у себя на родине, они ярче выглядели на групповом этапе. Но с другой - "желто-зеленые" с трудом одолели в четвертьфинале Парагвай, победив лишь в серии пенальти.

Что касается Аргентины, то Лионель Месси и компания со скрипом вышли из группы, набрав лишь четыре очка. Однако в 1/4 финала "альбиселеста" достаточно уверенно переиграла крепкую команду Венесуэлы.

Добавим, что первый полуфинал Кубка Америки, в котором Бразилия примет Аргентину, пройдет в ночь со вторника на среду по Москве. Ровно через сутки вторую путевку в финал разыграют Чили и Перу.

Медиацентр сообщает

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