Новости

Видео: Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20 02:49
Десять человек погибли при крушении самолета в Техасе 02:22
Сирийские военные отразили ракетную атаку на Дамаск 01:31
Пожарные спасли от гибели 2,5 тысячи голубей на юго-востоке Франции 00:55
Семь человек погибли в ходе массовых протестов в Судане 00:33
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо 30.06.2019
Лукашенко подарил Путину лисенка 30.06.2019
Путин приехал на церемонию закрытия Европейских игр 30.06.2019
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России 30.06.2019
На Эльбрусе погиб 40-летний альпинист из Ирландии 30.06.2019
В центре Испании сгорело более двух тысяч гектаров лесов 30.06.2019
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы 30.06.2019
В Шереметьево выстроились очереди из желающих улететь 30.06.2019
В Калининграде задержали врача после смерти младенца в роддоме 30.06.2019
США отказались от полной амнистии Huawei 30.06.2019
Хозяева II Европейских игр на финише состязаний завоевали еще 8 наград 30.06.2019
Путин, Лукашенко и Рахмон провели переговоры в Минске 30.06.2019
В Минздраве рассказали о пострадавших от наводнения в Иркутской области 30.06.2019
Мэры испанских городов подняли себе зарплаты 30.06.2019
Путин получил куртку в подарок от спортсменок 30.06.2019
Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей 30.06.2019
В Северной Осетии прокурора задержали за вымогательство взятки 30.06.2019
В Крыму оценили названное нардепом Украины условие подачи воды 30.06.2019
Сторожевик ЧФ "Сметливый" проследит за эсминцем США в Черном море 30.06.2019
Войнова и Шмелева выиграли спринт и гит на треке "Минск Арены" 30.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
30.06.2019 21:38
Рубрика: Спорт

Роковая "точка"

Луис Суарес не забил пенальти, и Уругвай вылетел из Кубка Америки
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 140(7898)
В розыгрыше Кубка Америки по футболу определились полуфинальные пары. Хозяева турнира бразильцы в суперматче сыграют с Аргентиной, а вторую путевку на решающую встречу разыграют Чили и Перу.
Сборная Перу последней пробилась в полуфинал Кубка Америки. Фото: Reuters. Сборная Перу последней пробилась в полуфинал Кубка Америки. Фото: Reuters.
Сборная Перу последней пробилась в полуфинал Кубка Америки. Фото: Reuters.

Одной из самых ярких команд группового этапа Кубка Америки был Уругвай. Луис Суарес и компания одержали две победы, оступившись лишь однажды: в матче с Японией (2:2).

Перед игрой с Перу Суарес реализовал 15 пенальти подряд. Этот промах стал для него первым с ноября 2016 года

Отличную форму набрал лидер атак "небесно-голубых" Луис Суарес. Форвард "Барселоны", пропустивший конец сезона из-за желания восстановиться от травмы к Кубку Америки, в стартовых трех встречах на турнире забил два мяча. Но матч с Перу перечеркнул все его усилия.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Путин приехал на церемонию закрытия Европейских игр

Уругваю жутко не повезло. Команда Оскара Табареса выглядела лучше соперника, забила аж три мяча! Но все они были отменены после просмотра арбитром видеоповторов. К слову, третий мяч провел как раз Суарес.

Выдержав натиск фаворита, Перу получили шанс в серии пенальти. Первым бить отправился Суарес, который до того не промахивался с "точки" с 2016 года. Однако один из лучших форвардов мира на этот раз оплошал. Этот промах стал единственным в послематчевой серии - 5:4 в пользу "красно-белых". И они в третий раз за последние четыре розыгрыша Кубка Америки примут участие в полуфинале.

Пока перуанцы ликовали, их соперники не могли поверить в случившееся. Больше всех переживал, разумеется, Суарес. Лучший бомбардир в истории уругвайской сборной не сдержал эмоций и расплакался.

- Это несправедливо. Мы не должны были проигрывать, - считает Суарес. - Мы были лучше, у нас было много моментов, которые реализовать не удалось. Очень жаль, что так получилось.

Что интересно - три из четырех четвертьфиналов Кубка Америки завершились со счетом 0:0 и дошли до серии пенальти. Единственным матчем, в котором были забиты голы, стала встреча Венесуэлы с Аргентиной (0:2).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Белявский и Мельникова выиграли золото в многоборье на Евроиграх

Противостояние Бразилии с Аргентиной многие эксперты по праву называют скрытым финалом Кубка Америки. Назвать фаворита в этой паре непросто. С одной стороны, бразильцы играют у себя на родине, они ярче выглядели на групповом этапе. Но с другой - "желто-зеленые" с трудом одолели в четвертьфинале Парагвай, победив лишь в серии пенальти.

Что касается Аргентины, то Лионель Месси и компания со скрипом вышли из группы, набрав лишь четыре очка. Однако в 1/4 финала "альбиселеста" достаточно уверенно переиграла крепкую команду Венесуэлы.

Добавим, что первый полуфинал Кубка Америки, в котором Бразилия примет Аргентину, пройдет в ночь со вторника на среду по Москве. Ровно через сутки вторую путевку в финал разыграют Чили и Перу.

Медиацентр сообщает

Вниманию спортивных журналистов

2 июля в 13.00 в "Российской газете" состоится пресс- конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста. Будет объявлено имя "Лучшего тренера России по футболу сезона 2018-2019". Победителя ожидает оригинальный приз. На вопросы журналистов ответят генеральный секретарь РФС Александр Алаев, известные тренеры и специалисты Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Андрей Лексаков, Сергей Павлов. Будет также дан старт традиционному творческому конкурсу спортивных репортеров "Энергия побед".

Аккредитация:

Тел.: 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99, е-mail: mediacentrg@rg.ru.

Адрес медиацентра: г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4, 9-й этаж (ст. м. "Савеловская").

Для прохода на мероприятие обязательно редакционное удостоверение.

Спорт Футбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей
В России началось производство С-500 "Прометей"
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси