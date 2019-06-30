Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично разозлился. Причин оказалось несколько. Во-первых, гнев украинского лидера вызвало решение народных республик Донбасса в качестве жеста доброй воли передать Киеву четырех украинских военных при посредничестве украинского политика Виктора Медведчука. Не меньшее недовольство вызвали у президента Незалежной действия главы МИДа Павла Климкина, который в полном соответствии с озвучиваемыми новым президентом внешнеполитическими тезисами, отказался обсуждать с Россией условия передачи задержанных в Керченском проливе моряков. Впрочем, в обоих случаях истинной причиной проявленного Зеленским возмущения стала внешнеполитическая беспомощность Украины, преодолеть которую новый лидер оказался не в состоянии.

Чем расстроила Зеленского, казалось бы, радостная весть - передача пленных, понять несложно: это был не его успех, а главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Медведчук первым из украинских политиков нарушил табу и без согласования с официальным Киевом пошел на прямые переговоры с Донецком и Луганском. То есть сделал то, чем должен заниматься сам Зеленский в соответствии с Минскими соглашениями. Поэтому испытавший ревность к чужому успеху президент тут же назвал освобождение украинских военных "предвыборным пиаром" Медведчука, очевидно забыв, что тот - единственный украинский политик, который с самого начала гражданского конфликта занимался вопросами обмена и гуманитарной повесткой вне зависимости от дней голосования. Высказав свои претензии, Зеленский попросту проговорился: по его мнению, "пиариться" на вопросах войны и мира имеет право только президент Украины - в этом и заключалась его главная претензия к Медведчуку.

Медведчук больше не считает Зеленского "президентом мира"

Очевидно, что и сам Медведчук, приветствовавший победу Зеленского над Порошенко, больше не считает того "президентом мира": вся его риторика после инаугурации и повторенный в европейских столицах отказ "разговаривать с сепаратистами" однозначно указывают на некритичное принятие новыми властями внешнеполитической доктрины Порошенко. Лишним подтверждением того, что злой дух предшественника витает над Зеленским, стало задержание спецслужбами вскоре после освобождения одного из военных - Дмитрия Великого: спецназ ворвался в его дом ночью и отвез на допрос. Иными словами, если помилованных и освобожденных карателей не встречает в аэропорту лично президент - они никакие не "герои Украины", а предатели и дезертиры.

На Климкина же Зеленский разозлился после того, как "из интернета" узнал об отказе МИДа обсуждать с Россией условия освобождения арестованных моряков. Претензия эта прозвучала странно от человека, который носится с идеей "государства в смартфоне" и общается с обществом преимущественно в социальных сетях. Раздражение это удивительно вдвойне, поскольку сам Зеленский, исходя из его же заявлений, никаких переговоров о судьбе моряков вести не собирается, а просто требует отдать их безо всяких условий, считая это лучшим дипломатическим предложением. Поэтому ответ Климкина в Facebook на выдвинутые претензии звучит по-своему логично: он не обязан обсуждать с президентом ранее утвержденную "международно-правовую позицию" - то есть отказ от контактов с Россией, а если Зеленскому захочется это обсудить, то министра всегда можно найти в МИДе. "Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть", - закончил свой ответ шуткой Климкин, ранее уже пошутивший над президентом и отправивший его, незванного, в Осаку.

Унизительная для Зеленского перепалка с министром, обидна вдвойне: несмотря на то, что Климкин уже дважды просил об отставке и живет "на чемоданах", заменить его своим человеком - Вадимом Пристайко президент пока не в состоянии - Верховная рада против этого. И потому единственное, что он может сделать на этом фоне, - просто отшутиться. Хотя, судя по тому как развиваются события, ему уже должно быть не до шуток.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"