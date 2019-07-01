1 июля стартует основная сетка Уимблдона

Новости

Видео: Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20 02:49
Десять человек погибли при крушении самолета в Техасе 02:22
Сирийские военные отразили ракетную атаку на Дамаск 01:31
Пожарные спасли от гибели 2,5 тысячи голубей на юго-востоке Франции 00:55
Семь человек погибли в ходе массовых протестов в Судане 00:33
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо 30.06.2019
Лукашенко подарил Путину лисенка 30.06.2019
Путин приехал на церемонию закрытия Европейских игр 30.06.2019
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России 30.06.2019
На Эльбрусе погиб 40-летний альпинист из Ирландии 30.06.2019
В центре Испании сгорело более двух тысяч гектаров лесов 30.06.2019
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы 30.06.2019
В Шереметьево выстроились очереди из желающих улететь 30.06.2019
В Калининграде задержали врача после смерти младенца в роддоме 30.06.2019
США отказались от полной амнистии Huawei 30.06.2019
Хозяева II Европейских игр на финише состязаний завоевали еще 8 наград 30.06.2019
Путин, Лукашенко и Рахмон провели переговоры в Минске 30.06.2019
В Минздраве рассказали о пострадавших от наводнения в Иркутской области 30.06.2019
Мэры испанских городов подняли себе зарплаты 30.06.2019
Путин получил куртку в подарок от спортсменок 30.06.2019
Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей 30.06.2019
В Северной Осетии прокурора задержали за вымогательство взятки 30.06.2019
В Крыму оценили названное нардепом Украины условие подачи воды 30.06.2019
Сторожевик ЧФ "Сметливый" проследит за эсминцем США в Черном море 30.06.2019
Войнова и Шмелева выиграли спринт и гит на треке "Минск Арены" 30.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
01.07.2019 00:00
Рубрика: Спорт

Не затеряться в траве

1 июля стартует основная сетка Уимблдона
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 140(7898)
В понедельник в пригороде Лондона стартует третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" - знаменитый Уимблдон. Завершится он 14 июля.

В конце прошлой недели состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона, которая вызвала немало вопросов у участников соревнований. К примеру, победитель "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль остался недоволен тем, что его посеяли под третьим номером, оставив позади Роджера Федерера.

В первом круге Уимблдона Мария Шарапова сыграет с француженкой Полин Пармантье

Как и весной в Париже, Надаль с Федерером попали в одну половину сетки и могут встретиться в полуфинале. Что касается первой ракетки мира Новака Джоковича, то его потенциальным соперником может стать прошлогодний финалист турнира Кевин Андерсон.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Теннисистку Марию Шарапову наградили медалью "Во Славу Осетии"

Интересная сетка у россиян. Первая ракетка нашей страны Карен Хачанов откроет Уимблдон сегодня матчем с Квон Сун Ву из Южной Кореи. Будем откровенны: вряд ли у Хачанова возникнут проблемы с выходом во второй круг. А вот затем все сложнее. Уже в четвертом раунде ему может попасться Александр Зверев. Но до того у Хачанова возможен матч с опасным на травяном покрытии Фелисиано Лопесом.

В одну четверть с Джоковичем угодил Даниил Медведев. Впрочем, до того ему необходимо обыграть сразу нескольких соперников. И первым из них станет итальянский ветеран Паоло Лоренци, с которым Медведев встретится уже сегодня.

Теперь о женском одиночном турнире. Победительница Уимблдона-2004 Мария Шарапова сыграет во вторник с француженкой Полин Пармантье. В тот же день Светлана Кузнецова выйдет на корт против бельгийки Элисон ван Эйтванк. В случае успеха следующей соперницей Кузнецовой может стать первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Наконец, первая ракетка России Дарья Касаткина поспорит сегодня за выход во второй круг с Айлой Томлянович (Австралия).

Спорт Теннис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей
В России началось производство С-500 "Прометей"
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси