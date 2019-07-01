1 июля стартует основная сетка Уимблдона

В понедельник в пригороде Лондона стартует третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" - знаменитый Уимблдон. Завершится он 14 июля.

В конце прошлой недели состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона, которая вызвала немало вопросов у участников соревнований. К примеру, победитель "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль остался недоволен тем, что его посеяли под третьим номером, оставив позади Роджера Федерера.

В первом круге Уимблдона Мария Шарапова сыграет с француженкой Полин Пармантье

Как и весной в Париже, Надаль с Федерером попали в одну половину сетки и могут встретиться в полуфинале. Что касается первой ракетки мира Новака Джоковича, то его потенциальным соперником может стать прошлогодний финалист турнира Кевин Андерсон.

Интересная сетка у россиян. Первая ракетка нашей страны Карен Хачанов откроет Уимблдон сегодня матчем с Квон Сун Ву из Южной Кореи. Будем откровенны: вряд ли у Хачанова возникнут проблемы с выходом во второй круг. А вот затем все сложнее. Уже в четвертом раунде ему может попасться Александр Зверев. Но до того у Хачанова возможен матч с опасным на травяном покрытии Фелисиано Лопесом.

В одну четверть с Джоковичем угодил Даниил Медведев. Впрочем, до того ему необходимо обыграть сразу нескольких соперников. И первым из них станет итальянский ветеран Паоло Лоренци, с которым Медведев встретится уже сегодня.

Теперь о женском одиночном турнире. Победительница Уимблдона-2004 Мария Шарапова сыграет во вторник с француженкой Полин Пармантье. В тот же день Светлана Кузнецова выйдет на корт против бельгийки Элисон ван Эйтванк. В случае успеха следующей соперницей Кузнецовой может стать первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Наконец, первая ракетка России Дарья Касаткина поспорит сегодня за выход во второй круг с Айлой Томлянович (Австралия).