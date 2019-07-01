Глава ОКР Станислав Поздняков подвел итоги Европейских игр

30 июня в Минске завершаются II Европейские игры. Первое место в общекомандном зачете с большим отрывом заняли российские атлеты. Итоги соревнований в эксклюзивном интервью "РГ" подвел президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Накануне Игр вы озвучивали цель - 70-80 наград, из которых 30 золотые. Он был даже перевыполнен. Но насколько надо отталкиваться именно от медального плана, подводя итоги этих стартов?

Станислав Поздняков: Всегда говорил о том, что я большой противник этих медальных планов. В данном случае наши эксперты недооценили возможности команды, так что им есть над чем работать. С другой стороны, нужно говорить о том, что реализация наших медальных возможностей была очень высока на этих соревнованиях. Условно, если мы предполагаем, что из двух потенциальных медалистов награду выиграет один, то здесь эта цифра была выше. В большинстве видов соревновались сильнейшие составы, поскольку эти старты были квалификационными к Олимпиаде. И здесь мы видим, что наши лидеры не подвели. Второй момент - в ряде видов спорта, в силу того что соревнования не были квалификацией к Олимпиаде или были экспериментальными, как в легкой атлетике, наши спортсмены не потерялись и тоже завоевали медали. Это говорит о том, что наш ближайший резерв достаточно неплохо себя проявил. И показывает глубины скамейки запасных. Создавая конкуренцию внутри наших национальных сборных, мы создаем конкурентоспособную команду на будущее на международной арене. С этой точки зрения мы очень довольны достигнутыми результатами.

Сколько олимпийских лицензий было добыто в Минске?

Станислав Поздняков: Мы в ближайшее время соберемся и подведем итоги, в том числе и объявим точные цифры. Но могу уже сейчас сказать, что в большинстве видов спорта мы достигли тех показателей, к которым стремились. Мы планово подходим к завоеванию олимпийских путевок и достаточно уверенно смотрим вперед. В программе Игр в Минске был очень серьезно представлен велоспорт, в котором было больше всего олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И здесь мы не потерялись и были очень конкурентоспособны. Велоспорт - один из самых медалеемких видов на Олимпиаде, и для нас это очень важно. Несмотря на то что в гимнастике нашим лидерам дали возможность передохнуть, те, кто пришел на их место, здорово себя проявили и подтвердили высокий класс нашей спортивной гимнастики. У нас есть четкая преемственность в этих видах, и это наш залог на будущее. Потому что мы уже сегодня строим команду не только на Токио-2020, но и, безусловно, уже смотрим в программу Парижа-2024, и начинаем делать первые шаги по подготовке к этой Олимпиаде.

Насколько уместна эйфория от этого успеха и показательны ли Европейские игры с прицелом на Игры-2020?

Станислав Поздняков: Не нужно впадать в эйфорию, это абсолютно точно. Мы это осознаем, поскольку не все медали, которые мы тут завоевали, являются олимпийскими видами и дисциплинами. В тех видах, где европейцы являются доминирующими, все достаточно близко к показателям, которые мы планируем продемонстрировать в Токио. Но и в тех видах, которые в Минске не были представлены, мы тоже конкурентны. В первую очередь это плавание, фехтование.

Наши легкоатлеты наконец выступили под российским флагом, в честь их победы мы услышали российский гимн. Это ведь одно из самых значимых событий на Играх для нашей сборной, согласны?

Станислав Поздняков: Безусловно, для нас это было очень важно. И то, что в самом первом виде программы наша спортсменка завоевала золотую медаль, очень показательно для нас. Я этой радостью поделился с главой Международной федерации легкой атлетики (ИААФ. - Прим. авт.) Себастьяном Коэ. ИААФ, как и Международный олимпийский комитет, не ставит под сомнение участие россиян в Европейских играх и Олимпийских играх в Токио под российским флагом. Мы продолжаем вести переговоры, чтобы наша федерация (легкой атлетики. - Прим. авт.) получила полный статус. Самое главное - чтобы наши спортсмены выступали под своим флагом не только на соревнованиях под эгидой МОК, но и на других международных стартах. Для этого мы должны работать вместе.

Организацию Игр и атмосферу вокруг них как оцените?

Станислав Поздняков: Мне понравилась организация соревнований. Самое главное - ощущалась атмосфера праздника. Когда проводятся такие мультиспортивные мероприятия, ты понимаешь, удались ли они, по общей атмосфере. Это не только соревнования, хотя и они тоже важны. Это люди на трибунах, болельщики, которые приезжают, волонтеры, которые проводят огромную работу, службы безопасности, насколько они приветливы и корректны, транспорт - это все складывается в общую картину. Мы довольны проведением соревнований, тем, как белорусская сторона их организовала. Безусловно, для нас было очень важно, что болельщики на трибунах, если не выступали белорусы, болели за россиян. Для команды, для всех спортсменов это было дополнительным стимулирующим фактором. Который тоже в какой-то степени, возможно, повлиял на результаты наших спортсменов. Мы ощущаем себя комфортно, в домашней атмосфере. Очень важно, что наши спортсмены и члены делегаций находятся в русскоязычной среде. Игры удались, они получились, и мы очень благодарны белорусской стороне за тот праздник, который они нам подарили.

Каким вы видите будущее Европейских игр? В идеале ведь было бы собрать вместе чемпионаты Европы, но пока в таком статусе соревновались только в двух видах.

Станислав Поздняков: Я вижу развитие этого проекта как раз в том, что многие европейские федерации по видам спорта будут включать свои чемпионаты в одни общие Игры. Другого варианта нет. С кем-то будет чуть проще, с кем-то сложнее, потому что маркетинговая стоимость каждого вида разная. Но в большинстве видов за год до Олимпиады такой формат Европейских игр приемлем.

При этом в прошлом году в Глазго прошел объединенный чемпионат Европы по нескольким видам. Как два эти проекта сочетаются?

Станислав Поздняков: Есть такая вещь, как олимпийская солидарность. О ней мы очень часто, к сожалению, забываем. Организаторы и некоторые спортивные федерации в погоне за длинным рублем пытаются выделить себя из всеобщего олимпийского движения. И это является большой ошибкой. Мы понимаем и уважаем решения каждой спортивной федерации. Но такая вещь, как солидарность, между всеми видами спорта очень важна. На ней и строится олимпийское движение. Вытаскивать отдельные виды спорта с повышенным зрительским интересом и большей капитализацией от продажи билетов является тупиковым путем, с моей точки зрения. Нам нужно объединять наши усилия путем переговоров. Это работа долгая, кропотливая, но она делается в интересах болельщиков и спортсменов.