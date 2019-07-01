Белявский и Мельникова взяли золото в многоборье

Наши гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова одержали победы в абсолютном первенстве на Играх в Минске. Несмотря на то что и в мужском, и в женском финалах имя чемпиона нельзя было предугадать до последнего вида, россияне больше боролись с собой, чем с соперниками.

Двукратный призер Рио-2016 Белявский впервые вышел на серьезный старт после ЧМ-2018, где историю творили другие россияне. Артур Далалоян тогда принес сборной первое с 1999 года "золото" в мужском индивидуальном многоборье. "Бронзу" взял Никита Нагорный.

Белявский и Мельникова одержали две победы и на отдельных снарядах. Давида награждал президент МОК Томас Бах

- На последнем чемпионате мира меня обошли наши молодые ребята. Мне нужно соответствовать их уровню. В Минске должен был доказать себе, что еще на что-то гожусь, - рассказал Белявский после того, как выиграл квалификацию.

Но даже на лидирующей позиции расслабляться нельзя. Давид знал это по собственному опыту. И все равно в финале Европейских игр ошибки проскакивали: на вольных был заступ, на коне Белявского "здорово кидало", по его собственному выражению. Впрочем, сильные брусья и перекладина позволили завоевать титул. Белявский (85,465 балла) опередив опытного украинца Олега Верняева (84,632), который пока далек от идеальной формы из-за перенесенной операции, и соотечественника Владислава Поляшова (84,464). "Я хотел лучше выступить на снарядах, но результат есть результат. Болельщики, конечно, должны быть довольны, но я сам собой нет", - подвел итог чемпион. Впереди чемпионат мира в Германии, где будут разыграны олимпийские квоты. Шанс показать себя еще представится.

Ангелина Мельникова тоже рассматривала выступление в Минске как этап подготовки к главному старту нынешнего сезона, а также к предстоящей Олимпиаде в Токио. Вообще-то лидером сборной России на Европейских играх должна была стать двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая еще в прошлом сезоне вернулась на помост после рождения ребенка. Однако из-за небольшой травмы спортсменка осталась в Москве. Она продолжает подготовку к ЧМ. Но 18-летняя Мельникова тоже титулованная гимнастка. Вместе с Мустафиной она выиграла командное "серебро" Олимпийских игр-2016 и чемпионата мира-2018. В Минске ей также удалось продолжить победные традиции подруги по команде, победившей в многоборье четыре года назад в Баку.

В женском финале Мельникова набрала 54,498 балла, обыграв француженку Лоретт Шарпи (54,166) и украинку Диану Варинскую (52,766).

- Рада своей стабильности. Прошла все снаряды без падений, хотя раньше с этим были проблемы, - призналась Мельникова журналистам. - Довольна упражнениями на бревне. Обычно именно на нем проигрывала очень много. Плохо, что на вольных ошиблась. Постараюсь исправиться. Но итог все же положительный. Очень горда за нашу страну. Три россиянина поднялись на пьедестал в многоборье.