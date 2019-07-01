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01.07.2019 19:47
Рубрика: Экономика

Деньги не предлагать

Чиновники вместо взяток стали навязывать товары
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Чиновники стали меньше за свою благосклонность брать у бизнеса деньги напрямую, но теперь чаще навязывают платные товары и услуги, рассказали в Торгово-промышленной палате России.

Покупать ненужные товары по указке представителей власти постоянно приходится 15 процентам участников исследования, еще 35 процентов заявили, что сталкиваются с этой проблемой периодически.

"Навязывание товаров и услуг нарушает антимонопольное законодательство. К тому же стоимость этих услуг или товаров, как правило, выше их реальной рыночной стоимости", - пояснил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Коррупция выходит с низового уровня на уровень тех, кто принимает решение. Такова тенденция. Затраты бизнеса на чиновников увеличились с нескольких десятков тысяч до полумиллиона рублей

Так практика означает конфликт интересов, поскольку чиновник фактически рекомендует предпринимателю заключить договор с конкретным юридическим лицом, добавил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак.

В Торгово-промышленной палате независимое исследование "Бизнес-барометр коррупции" запустили с 2016 года, отметил Сергей Катырин. Каждый год количество участников увеличивается.

Предприниматели голосуют онлайн анонимно, тем не менее первое время многие из них опасались участвовать в исследовании. Теперь ситуация поменялась, представители бизнеса начинают рассказывать о коррупции. В итоге на шестом этапе выявили новые тенденции.

Фото: Istock
Российские чиновники больше не смогут закупать импортные вина

Чаще всего предпринимателям навязывают, по сути, ненужные услуги при получении разрешений, выполнении санитарно-эпидемиологических норм, в природоохранной сфере, в частности, при вывозе твердых бытовых отходов, а также при подключении к инженерным сетям, выяснили в Торгово-промышленной палате. Например, представители пожарной инспекции могут "рекомендовать" предпринимателю для получения разрешения на деятельность заказать у конкретной фирмы противопожарную обработку помещения, где хранятся несгораемые шкафы. Навязывание товаров и услуг - негативная тенденция, отмечают эксперты Торгово-промышленной палаты России.

Когда предприниматели раньше жаловались на взятки наличными, в качестве самой распространенной суммы называли несколько тысяч рублей. Теперь с распространением новой практики издержки бизнеса выросли.

Треть опрошенных заявила о том, что им пришлось в итоге дополнительно потратиться на сумму до 50 тысяч рублей, а каждый пятый - от 50 до 500 тысяч рублей. То есть коррупция выходит с низового уровня на уровень тех, кто принимает решение, отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

Выросло также число тех предпринимателей, которые заявили о росте уровня коррупции - с 17 до 18 процентов по сравнению с предшествующим этапом, который проходил полгода назад. При этом 37,5 процента заявили, что уровень коррупции не изменился. Ранее было 33,4 процента.

Экономика Бизнес Происшествия Преступления Должностные преступления Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России
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