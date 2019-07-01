Что будет с ценами на топливо после отмены соглашения с нефтяниками

Срок действия соглашения между правительством и крупными нефтяными компаниями о контроле за розничными и мелкооптовыми ценами на бензин и дизельное топливо истек 1 июля. Теперь факт окончания договоренностей можно считать свершившимся, но это не должно отразиться на стоимости топлива для потребителей.

Соглашение было подписано в конце 2018 года на фоне лавинообразного роста оптовых, а затем и розничных цен на топливо. Оно предусматривало фиксированные максимальные цены на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо до конца 2018 года, их равномерную индексацию максимум на величину средней прогнозной инфляции в 2019 году (кроме января, где был разрешен рост цен на АЗС на 1,7 процента), а также увеличение поставок на внутренний рынок. В результате рост цен удалось остановить.

Потребность в новых соглашениях с нефтяниками для контроля за ценами на бензин пока отпадает

Сейчас розничный и оптовый рынки сбалансированы, а АЗС при продаже бензина и дизтоплива получают маржу около 7 рублей на литр и 6 рублей на литр соответственно, говорит аналитик VYGON Consulting Анна Львова. "Этого вполне достаточно для покрытия не только расходов, но и даже получения небольшой прибыли. Поэтому при сохранении текущих макроэкономических условий прекращение действия соглашений не должно отразиться на розничных ценах, и их рост не будет превышать уровня инфляции", - считает Львова.

Сдерживающим фактором для повышения стоимости топлива должен стать скорректированный с 1 июля демпфирующий (сглаживающий колебания цен) механизм. По нему нефтекомпаниям должна быть компенсирована часть разницы (60 процентов) между высокими экспортными ценами на топливо и условной внутренней ценой на него.

В новой же формуле величина демпфера увеличивается, в результате чего компенсация нефтепереработчикам будет доходить до 100 процентов потерь от реализации топлива на внутреннем рынке, указывает Львова. Поэтому потребность в заключении новых соглашений с нефтяниками для сдерживания роста цен отпадает, добавляет аналитик. В то же время увеличение компенсации будет осуществляться за счет роста НДПИ, что в условиях и без того высокой налоговой нагрузки на отрасль негативно скажется на нефтедобыче, полагает Львова.

Величина демпфирующей составляющей в формуле расчета вычета по акцизу на нефть зависит прежде всего от цены экспортной альтернативы для автобензина и дизтоплива и курса доллара США к рублю, напоминает советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Сергей Колобанов. Фактически сейчас заинтересованные стороны договариваются скорректировать формулу таким образом, чтобы сдерживающий эффект демпфера работал в более широком диапазоне макроэкономических параметров без дополнительной подстройки, говорит он.