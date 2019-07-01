Обезличенный термин "команда Зеленского", помогавший носителю фамилии стать президентом, постепенно начинает ему мешать. Высказывания иных его приближенных в СМИ - зачастую взаимоисключающие, все чаще вызывают сомнения в интеллекте людей, которыми Владимир Зеленский себя окружает, и в будущем, которое он вместе с ними рисует на коленке для Украины.

1 июля одним из самых цитируемых представителей "команды Зе" стал Давид Арахамия - четвертый номер в списке партии "Слуга народа", секретарь Национального инвестиционного совета, волонтер и бизнесмен. Этот деятель в интервью местного телеканала "Наш" сказал следующее: "Если говорить о том, что мы можем делать уже сегодня - мы можем сформировать процесс "продажи" страны. Нам нужно послать сигналы инвесторам, что здесь есть скрытые возможности. Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в США много денег, и все ищут тайные залежи возможностей. Нам как новой команде нужно дать сигнал, а деньги придут сами".

Открытия рынка украинской земли больше ждут не за океаном, а в Саудовской Аравии

Возмутившее многих на Украине слово "продажа" в устах Арахамии, из-за которого, собственно, его высказывание и попало в заголовки новостных топов, мешает понять все богатство смыслов в нем заложенное. Например, нужно вспомнить, что в тех же формулировках давались рецепты прекрасного украинского будущего на "майдане". Европейские и американские инвесторы, рвущиеся на Украину, всемирно известные нераскрытые возможности украинской экономики, благодатная глобализация и долгожданные реформы - эти заклинания вводились в обиход еще Ющенко и Тимошенко, были переняты потом Януковичем и пышным цветом расцвели в речах политиков и чиновников после госпереворота.

Удручающие макроэкономические показатели Украины и обнищание населения - лучшая иллюстрация к действенности озвучивавшихся рецептов и итогам их воплощения в жизнь поколениями украинских реформаторов. И то, что не последний человек в окружении Зеленского вновь затянул эту мантру, должно насторожить как население, так и инвесторов. Те, впрочем, предпочитают других экспертов. Например, инвестиционный банк JP Morgan, который в майском отчете о ситуации на Украине, спрогнозировал до конца года единственную возможность получить в этой стране доход, да и то спекулятивный - скупать ее долговые обязательства, доходность которых неуклонно растет вместе с риском дефолта и краха государственности.

Громкий оптимизм Арахамии, по-видимому, объясняется особенностями личности. Известность и деньги Арахамия получил в качестве "волонтера и общественного деятеля", человека, пополнявшего материально-техническую базу карателей на Донбассе на собранные с патриотов средства, и в ходе таких поездок "на передок", вероятно, познакомившийся с Зеленским, в то самое время окормлявшим украинскую армию пищей духовной. На этой ниве, к слову, Арахамия, как уполномоченный министра обороны Украины по вопросам закупок, стал в 2015 году фигурантом уголовного дела за махинации с закупкой топлива. Впрочем, в своем обещании выгодно "продать" Украину, он, возможно, и не покривил душой, буквально оговорившись по Фрейду. Карпатские леса, земли и черноморские порты - то, что действительно интересует иностранных покупателей. Причем последние две позиции - не западных, а ближневосточных .