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01.07.2019 19:32
Рубрика: Культура

Воровал, чтобы прославиться

Дело о краже картины Куинджи дошло до суда
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
1 июля стало известно, что материалы уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи поступили в Замоскворецкий районный суд столицы.

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, следственное управление УВД по ЦАО Москвы завершило расследование.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Фигуранта громкого уголовного дела Дениса Чуприкова обвиняют по статье 164 Уголовного Кодекса РФ - в хищении предметов, имеющих особую ценность. За такое преступление по приговору суда можно получить до десяти лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи
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Картина была похищена 27 января 2019 года. Посетитель музея снял картину со стены, зашел в одно из служебных помещений, где вытащил полотно из рамы, и скрылся.

Напомним, сразу после громкой кражи завели уголовное дело и быстро раскрыли преступление. Буквально на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков. Выходило, что он в одиночку и похитил музейный экспонат "из корыстных побуждений".

Картину нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Ее передали министерству культуры. А фигуранта суд арестовал.

На оперативной съемке, вместе с материалами дела поступившей в суд, Чуприков заявил, что не помнит, чем занимался накануне. Однако правоохранители вычислили маршрут злоумышленника - перед тем как зайти домой, он зачем-то посетил административное здание на территории элитного ЖК "12 месяцев", расположенное неподалеку.

В ходе осмотра оперативники спустились на цокольный этаж, где среди стремянок и строительных инструментов обнаружили синюю куртку с капюшоном, в которую и была завернута картина Куинджи.

Во время предварительного следствия обвиняемый объяснил мотивы кражи тем, что "своими действиями он хотел привлечь внимание к себе".

Фото: iStock
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Ирина Волк пояснила, что "в ходе предварительного расследования по уголовному делу были проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления".

Также была проведена комплексная искусствоведческая судебная экспертиза, согласно заключению которой стоимость украденной картины оценена почти в 20 миллионов рублей.

После кражи в Третьяковке картины Куинджи министерство культуры объявляло о решении создать отдел безопасности, который займется курированием сохранности музейных коллекций. Новое подразделение расширит сотрудничество с Росгвардией в выработке единых стандартов и подходов в обеспечении безопасности.

Культура Арт Актуальное искусство Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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