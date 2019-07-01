Денис Глушаков станцевал лезгинку на тренировке "Ахмата"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков на первой тренировке команды станцевал лезгинку, а также поделился первыми впечатлениями о новой команде.

Официальный YouTube-канал "Ахмата" опубликовал видео с первой тренировки новичка команды. Под аплодисменты партнеров он станцевал лезгинку, а также поделился своими впечатлениями о клубе и городе.

"Мы быстро договорились с клубом о переходе. Какие-то варианты были, но я сразу сделал выбор в пользу клуба "Ахмат". Для меня самое важное играть и доказывать, прежде всего, самому себе и болельщикам, которые поддерживают команду. Зная Рашида Маматкуловича, зная ребят в команде и про амбиции клуба - решил перейти в "Ахмат", - рассказал Глушаков. - - Встретили меня хорошо, дружеская атмосфера, с многими в сборной играл, некоторых знал по играм чемпионата России. Станцевал перед тренировкой, поулыбались и приступили к работе".

"Город преображается. Теперь это совсем другой город, не побоюсь сказать - европейского уровня. Чистота, порядок. Не так было много времени, чтобы посмотреть город, теперь оно у меня есть. Ребята подскажут, куда сходить, что посмотреть", - высказался Денис о Грозном.

Глушаков 19 июня расторг контракт с московским "Спартаком". В минувшую субботу 32-летний хавбек подписал соглашение с "Ахматом" по схеме "1+1".