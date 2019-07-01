Египет выиграл три матча в группе и вышел в плей-офф Кубка Африки

Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 20:35
Рубрика: Спорт

"Фараоны" на максимуме

Египет выиграл три матча в группе и вышел в плей-офф Кубка Африки
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Хозяева нынешнего розыгрыша Кубка Африки египтяне пробились в 1/8 финала турнира. В последнем матче в группе "фараоны" обыграли Уганду со счетом 2:0 и финишировали на первом месте в квартете "А". Отличились Мохаммед Салах и Ахмед аль-Мухаммади.
Мохаммед Салах (справа) намерен выиграть первый трофей в составе национальной сборной. Фото: Reuters Мохаммед Салах (справа) намерен выиграть первый трофей в составе национальной сборной. Фото: Reuters
Мохаммед Салах (справа) намерен выиграть первый трофей в составе национальной сборной. Фото: Reuters

Египет пока не дает осечек. Команда Хавьера Агирре набрала максимальное количество очков в группе (девять), не пропустив при этом ни одного мяча.

Самое главное - в хорошей форме находится лидер "фараонов" и главная звезда Кубка Африки Мохаммед Салах. Форвард "Ливерпуля" забил два мяча в трех встречах.

Лидер сборной Египта Мохаммед Салах забил два мяча в трех встречах группового этапа

- Салах показывает отличный футбол. Для нас это огромный плюс. Мы справились с задачей-минимум. Но ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Мы ставим перед собой максимальные задачи, - отметил Агирре.

Тем временем дебютант Кубка Африки Мадагаскар сотворил главную сенсацию турнира, победив в матче третьего тура одного из фаворитов соревнований Нигерии - 2:0. Мало того что команда Николя Дюпюи вышла из группы, так она еще и заняла в ней первое место.

Для справки: в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) нигерийцы занимают 45-ю строчку, а Мадагаскар - 108-ю! Причем состав у "орлов" был самый что ни на есть боевой: с первых минут на поле вышли Джон Оби Микел, Одион Игало, бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Но Мадагаскар взял три очка, добившись исторического достижения.

Фанаты "Локомотива" написали обращение к руководству футбольного клуба

- Думаю, против нас сыграл тот факт, что мы уже вышли из группы. Ребята были расслаблены. Но я хочу отметить игру Мадагаскара. Они молодцы, - подчеркнул главный тренер нигерийцев Гернот Рохр.

Накануне в Кубке Африки состоялось четыре матча: ЮАР - Марокко, Намибия - Кот-д Ивуар, Кения - Сенегал и Танзания - Алжир. Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Без учета итогов этих игр в плей-офф турнира пробились следующие команды: Египет, Уганда, Мадагаскар, Алжир и Нигерия.

Финал Кубка Африки пройдет 19 июля в Каире, а двумя днями ранее состоится матч за третье место.

Спорт Футбол Лига наций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам