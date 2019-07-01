Египет выиграл три матча в группе и вышел в плей-офф Кубка Африки

Хозяева нынешнего розыгрыша Кубка Африки египтяне пробились в 1/8 финала турнира. В последнем матче в группе "фараоны" обыграли Уганду со счетом 2:0 и финишировали на первом месте в квартете "А". Отличились Мохаммед Салах и Ахмед аль-Мухаммади.

Египет пока не дает осечек. Команда Хавьера Агирре набрала максимальное количество очков в группе (девять), не пропустив при этом ни одного мяча.

Самое главное - в хорошей форме находится лидер "фараонов" и главная звезда Кубка Африки Мохаммед Салах. Форвард "Ливерпуля" забил два мяча в трех встречах.

Лидер сборной Египта Мохаммед Салах забил два мяча в трех встречах группового этапа

- Салах показывает отличный футбол. Для нас это огромный плюс. Мы справились с задачей-минимум. Но ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Мы ставим перед собой максимальные задачи, - отметил Агирре.

Тем временем дебютант Кубка Африки Мадагаскар сотворил главную сенсацию турнира, победив в матче третьего тура одного из фаворитов соревнований Нигерии - 2:0. Мало того что команда Николя Дюпюи вышла из группы, так она еще и заняла в ней первое место.

Для справки: в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) нигерийцы занимают 45-ю строчку, а Мадагаскар - 108-ю! Причем состав у "орлов" был самый что ни на есть боевой: с первых минут на поле вышли Джон Оби Микел, Одион Игало, бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Но Мадагаскар взял три очка, добившись исторического достижения.

- Думаю, против нас сыграл тот факт, что мы уже вышли из группы. Ребята были расслаблены. Но я хочу отметить игру Мадагаскара. Они молодцы, - подчеркнул главный тренер нигерийцев Гернот Рохр.

Накануне в Кубке Африки состоялось четыре матча: ЮАР - Марокко, Намибия - Кот-д Ивуар, Кения - Сенегал и Танзания - Алжир. Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Без учета итогов этих игр в плей-офф турнира пробились следующие команды: Египет, Уганда, Мадагаскар, Алжир и Нигерия.

Финал Кубка Африки пройдет 19 июля в Каире, а двумя днями ранее состоится матч за третье место.