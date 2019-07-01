Наладить отношения Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смогут только после того, как сменится состав Еврокомиссии. В этом уверен президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико.

Видите ли вы предпосылки к улучшению экономических отношений между Европой и ЕАЭС?

Антонио Фаллико: Пока не будет новой Еврокомиссии (ЕК), никакого движения в сторону дальнейшей интеграции России и Европы быть не может. В нынешнем составе надежды на улучшение дальнейших взаимоотношений практически нет. Будем надеяться на новый состав ЕК и Европарламента. Но у меня есть опасения, что крупной коррекции в позитивном направлении ждать не следует. Многое зависит от того, кто займет кресла председателей ЕК и Европарламента.

Теряют легитимность все независимые структуры, которые были созданы после Второй мировой войны

Есть ли движение навстречу на уровне отдельных стран?

Антонио Фаллико: Единственные, кто пока сопротивляются и ведут себя достойно - немцы. Это касается противодействия введению со стороны американцев пошлин на автомобили, алюминий. Они жестко отвечают, не хотят отказываться от проекта "Северный поток - 2". В какой-то степени это можно отнести к Франции, которая ведет двойную игру. С одной стороны, они хотят быть страной в Европе, которая ближе всех к президенту США Дональду Трампу, у них есть иллюзия, что они могут заменить в этой роли даже англичан, но при этом президент Франции Эмманюэль Макрон обращается к России с предложениями восстановить в полной мере систему общения. Не думаю, что у Евросоюза есть стратегическое геополитическое видение проблемы, это последствие подчинения нашим заокеанским друзьям, которое противоречит интересам самого ЕС.

Я не понимаю, почему Италия не воспользуется демократической процедурой и не проголосует против автоматического продления санкций. С точки зрения законодательства достаточно, чтобы одна страна проголосовала против, и автоматизма больше не будет. Для этого не надо выходить из НАТО, из ЕС, разрывать торговые отношения с США.

Пока Европа находится в подчиненном положении, она вредит своим интересам. Экономические обстоятельства толкают к тому, что естественным интересам отвечает союз Европы с Россией, причем ЕС от соединения выиграет даже больше, чем Россия.

Год назад Еврокомиссия опубликовала инициативу Connectivity Strategy, получила она развитие?

Антонио Фаллико: Инициатива Еврокомиссии, направленная на развитие партнерских отношений между Европой и Азией, ставит задачу сформулировать правила и общие стандарты для продвижения новой модели взаимодействия. Однако документ игнорирует и Россию, и ЕАЭС, и даже Китай. О каком развитии тогда можно говорить? Самое главное, чтобы ЕАЭС был признан и принят Евросоюзом. Пока же ЕС до сих пор даже не ответил на письмо ЕАЭС, его просто игнорируют.

Когда могут появиться единые нормативные рамки на пространстве ЕС и ЕАЭС?

Антонио Фаллико: Запрос на гармонизацию законодательства есть, предприниматели хотели бы появления нормативных рамок, которые были бы совместимыми и прозрачными на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана, где живет 70 процентов населения планеты и производится примерно две трети глобального ВВП. Экономики этих стран в значительной степени взаимодополняемые, спрос и производственные возможности растут. Необходимо гармонизировать правила и заставить их соблюдать, создать условия для честной конкуренции и не препятствовать развитию запретами. Возможно ли это, зависит от геополитики.

Торговые конфликты между странами возникают все чаще. Как меняется роль ВТО в связи с этим?

Антонио Фаллико: По сути теряют легитимность все независимые равноудаленные структуры, которые были созданы после Второй мировой войны - ВТО, ООН. Санкции - это признак полного презрения к нормам, разработанным в ВТО. США позиционирует себя как исключительная страна - игнорирует ООН, Совет безопасности ООН и его решения.

Надеюсь, что экономические проблемы достигнут такого масштаба, что те люди, которые проводят нынешнюю политику, касающуюся санкций, поймут, что наступят слишком опасные и серьезные последствия, если продолжать решать на экономической площадке свои внутренние проблемы. События могут развиваться так, что будет достигнута точка невозврата.

Нынешние санкции против Китая уже привели к тому, что внутренние цены США на самые массовые товары поднялись на 15-20 процентов. Да и само положение США оставляет желать лучшего. МВФ уже предупредил, что госдолг США огромен. Когда мы видим конкретику и реальность, все предстает в другом свете.

Но мы делаем ставку на дипломатию бизнеса, регионов и простых людей, которые понимают, что происходит, и правильно это оценивают. Возможно, это же понимают и те люди, которые принимают решения, но пока они предпочитают игнорировать здравый смысл.