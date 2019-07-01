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01.07.2019 20:37
Рубрика: Спорт

Голландец улетел

Ферстаппена простили за опасный обгон
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Очередной этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1" прошел в Австрии и завершился победой Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл".

Интересно, что свой подиум голландец буквально "выцарапал" в концовке гонки, когда обошел Шарля Леклера из "Феррари", допустив при обгоне контакт болидов.

После завершения этапа стюарды внимательно изучили видеозапись и приняли решение не наказывать Ферстаппена.

"Не будет никаких дальнейших действий в отношении инцидента на 69-м круге гонки. Пилот "Ред Булла" сохраняет победу в гонке", - говорится в официальном сообщении стюардов.

Фото: AP/Claude Paris
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1", Квят - 14-й

Отметим, что руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто не стал оспаривать вердикт, хотя признался, что со стюардами он не согласен:

- Мы считаем, что это неправильное решение. Шарль оставил достаточно пространства сопернику для атаки и не виноват в столкновении. Считаем, что это против правил, и именно так подобные эпизоды трактовались раньше. При этом мы полностью уважаем решение стюардов, а нам следует просто перевернуть эту страницу и идти дальше.

А вот российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, который финишировал только на 17-й позиции, был очень расстроен своим выступлением:

- Что сказать... не самая приятная гонка в моей жизни, и я стал легкой добычей для соперников по ходу квалификации и основной гонки. Но мы знаем, что можем быть лучше, поэтому нам нужно перезагрузиться и двигаться вперед.

Реализовать свои планы Квят сможет 14 июля, когда пройдет следующий этап мирового чемпионата - Гран-при Великобритании.

Спорт Формула-1
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