Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда "Свободная Россия"

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской неправительственной организации Free Russia Foundation - Фонд "Свободная Россия".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам изучения поступивших материалов 27 июня было принято решение о признании "Свободной России" нежелательной на территории РФ.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в Генпрокуратуре, информация о принятом решении была направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.