Борис Грызлов: Понятно, что у диалога между государством и обществом не может быть только одной площадки. Их должно быть много, они должны работать в каждом регионе. Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Ни государственные структуры, ни политические партии не должны бояться более активного включения общественных сил в политику - но важно уметь обеспечивать именно совместную работу, формировать общие планы, общую повестку, не только внешне привлекательную, но и содержательную. Эта повестка должна быть связана с национальными целями, должна быть ориентирована на их достижение и переход к устойчивому развитию.

Все это в полной мере - и даже в большей мере, чем других политических сил - касается правящей партии, "Единой России", и в том числе Высшего совета партии. В прошлом году мы обозначили перед коллегами задачу развития партийно-общественного диалога, отработки моделей диалога и сотрудничества с общественными силами. Произошло становление Общественной платформы, инициатива создания которой была высказана на встрече в Российской академии наук в начале 2018 года. В начале нынешнего года была сформирована Рабочая группа Высшего совета для подготовки предложений по участию общества в национальных проектах, в состав которой вошли участники Общественной платформы - представители общественных организаций, профессиональных сообществ, гражданских объединений. Мы назвали ее Группа "Устойчивое развитие", поскольку реализация национальных целей - это и есть выход страны на траекторию устойчивого развития. И в плане демографии, и в плане экологии, и в плане экономического роста, и по другим направлениям.

Продвижение повестки общественно-государственного диалога должно быть связано прежде всего с пространственным развитием, развитием территорий

Развитие событий подтверждает, что мы правильно и своевременно определили приоритеты работы с общественными силами. Нужно активнее работать с той частью общества, которая хочет вести конструктивный диалог с властью. Причем вне зависимости от того, связаны ли эти люди сейчас с партией.

Отмечу, что в рамках Группы "Устойчивое развитие" активно проявили себя представители таких сообществ, как фермеры, садоводы, строители, представители экологических организаций, члены Палаты молодых законодателей, участники проекта "Лидеры России", выпускники Школы российской политики. При поддержке Группы был организован общественный мониторинг достижения национальных целей, и на основе результатов мониторинга был сформирован комплекс предложений - общественных инициатив.

В целом мы фиксируем высокий интерес общественных сил, запрос общественных сил на включение в реализацию национальных проектов. И одновременно фиксируем наличие серьезных проблем, связанных с недостатком каналов коммуникации, возможностей сотрудничества государственных структур и общества. Большее внимание к общественной экспертизе, привлечение общественных и профессиональных объединений к планированию работы помогло бы своевременно ликвидировать многие проблемные точки в осуществлении национальных проектов.

Именно поэтому сейчас необходимо обеспечить более широкий масштаб общественно-государственного диалога, более активно внедрять в практику его новые форматы. По итогам общественного мониторинга, состоявшихся "круглых столов", экспертных совещаний, других мероприятий мы вышли на тот уровень, когда нужно приближать эту работу к территориям страны.

В начале июня в Нальчике, в Кабардино-Балкарии состоялся первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, его организаторами стали общественные и профессиональные объединения, работающие в рамках Группы "Устойчивое развитие". Состоялось обсуждение реализации нацпроектов в территориях, намечены направления дальнейших действий, представлены конкретные общественные инициативы по развитию территорий. По итогам форума на базе Кабардино-Балкарского государственного университета создан межрегиональный ситуационный центр, информационная площадка, позволяющая в режиме онлайн работать с заявлениями граждан. Уже поступили предложения о проведении аналогичного форума в Уральском федеральном округе.

Учитывая результаты форума, высокий интерес к такому формату взаимодействия, ко всему комплексу задач, который связан с национальными целями, участники выработали решение преобразовать его в постоянно действующую площадку. На данный момент создан оргкомитет форума по устойчивому развитию, в состав которого вошли представители общественных организаций, профессиональных сообществ, региональных университетов, научных учреждений. Мы видим, что формируется и развивается сообщество единомышленников, готовое работать активно и более самостоятельно, готовое стать одной из движущих сил достижения национальных целей.

Убежден, что продвижение повестки общественно-государственного диалога должно быть связано прежде всего с пространственным развитием, развитием территорий. Фактически с приближением национальных целей к запросам жителей конкретных территорий, к возможностям эффективного развития регионов и муниципальных образований. Голоса и мнения общественных организаций в обсуждении таких вопросов пока слышны еще достаточно слабо. Встречи, объединяющие участников из разных регионов, в том числе встречи представителей регионов федерального округа, помогут общественным силам активнее включиться в осмысление национальных целей, путей их достижения и принять конкретное участие в национальных проектах. Предстоит уделить дополнительное внимание проектам, которые готовы к реализации и которые способны обеспечить результаты в ближайшее время. Это прежде всего касается проектов, связанных с занятостью, созданием новых рабочих мест, новых точек роста. Добавлю, что в стадии активного обсуждения или практической отработки находятся общественные инициативы, ориентированные на расширение адресной социальной помощи гражданам, в том числе людям с ограниченными возможностями, на ликвидацию накопленного экологического ущерба, на поддержку сельскохозяйственной кооперации, на развитие профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни, на воссоздание и развитие в регионах сети учреждений культуры, в том числе кинотеатров.

Понятно, что у диалога между государством и обществом не может быть только одной площадки. Их должно быть много, они должны работать в каждом регионе, но они ни в коем случае не должны превращаться в бюрократические структуры. В настоящий момент важно отработать сами модели диалога, необходимые для успешного движения к национальным целям, создать каналы коммуникации, которые обеспечат общественным силам возможности активнее влиять на процессы достижения национальных целей, непосредственно участвовать в этих процессах.

Включение общественных сил в эту конструктивную, необходимую стране работу - в работу, интересную и важную для каждого участника - станет вкладом в консолидацию российского общества, в недопущение попыток раскола и конфронтации. Надо помочь и общественным организациям, и государственным структурам настроиться на такой диалог.