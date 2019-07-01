Хачанов стартовал с победы на Уимблдоне

Десятая ракетка Уимблдона россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного травяного турнира, в непростом поединке переиграв представителя Южной Кореи Сун У Квона.

Для победы над 125-м номером мирового рейтинга Хачанову пришлось провести на корте чуть более трех часов. Судьба первого сета решилась на тай-брейке, где успешнее был россиянин - 8:6. Второй сет также выиграл Хачанов - 6:4, однако третий остался за корейцем - 4:6. В четвертой партии борьба шла не менее упорно, но все же российскому теннисисту удалось поставить победную точку - 7:5.

За матч Хачанов выполнил 18 подач на вылет, тогда как его соперник отметился шестью эйсами, и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Хачанов сыграет против получившего специальное приглашение от организаторов турнира испанца Фелисиано Лопеса, который оказался сильнее американца Маркоса Хирона, пробившегося в основную сетку соревнований через квалификацию.

В прошлом розыгрыше Уимблдона Хачанов дошел до четвертого круга и был остановлен будущим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем.

В женском Уимблдонском турнире во второй круг вышли россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Кудерметова одолела бельгийку Исалин Бонавентюре (квалификация) - 6:2, 6:4, Потапова нанесла поражение швейцарке Джил Тайхманн - 2:6, 6:4, 6:1. В следующем раунде Потапова встретится со словенкой Петрой Мартич (24), а соперницей Кудерметовой будет сильнейшая в противостоянии между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и Каролин Возняцки (14) из Дании.