Япония и Южная Корея начинают торговую войну

Если пытаться разобраться в ситуации беспристрастно, то трудно ответить на вопрос: "Кто начал первым?" В любом случае, придется вспоминать период оккупации Японией Корейского полуострова в 1910-1945 гг., по поводу которого Сеул и Токио до сих пор ожесточенно спорят. Да и после "исторической справки" вряд ли получится однозначно сказать, что прав, а кто нет.
В октябре прошлого года Верховный суд Южной Кореи поставил точку в споре по поводу компенсаций корейским рабочим, которые были насильно мобилизованы в годы оккупации на японские мероприятия. Суд принял сторону рабочих и их наследников, постановив, что японские предприятия, включая концерн Мицубиси, должны выплатить деньги в качестве компенсации за тот ущерб за принудительный труд. Власти Японии немедленно раскритиковали решение суда Кореи и заявили, что не оставят этот шаг без последствий.
Понятно, что у Японии и ее концернов деньги нашлись бы на выплату компенсаций, но тут был вопрос принципа. Согласно позиции официального Токио, все вопросы, включая выплату компенсаций, были урегулированы еще в 1965 году, когда Республика Корея и Япония решили восстановить дипотношения и согласовали сумму, которую Страна восходящего солнца согласилась выплатить (и в итоге выплатила) за ущерб за колониальный период. Кроме того, как считают в Токио, если уступить сейчас, то Корея будет требовать компенсаций и извинений за оккупацию бесконечно.
И вот теперь Япония озвучила свой ответ на решение суда. Согласно распространенному министерством экономики, торговли и промышленности (МЭТП) Японии заявлению, с 4 июля вводятся ограничения на ввоз из Кореи ряда химических веществ и комплектующих, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Речь идет о фторированном полиимиде, фтористом водороде и резистах. Кроме того, Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках в них продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности.
Это означает, что теперь в Японию из Кореи будет сложнее ввозить указанную продукцию, кроме того, скорее всего, дело дойдет и до ограничений на передачу технологий и поставок определенных высокотехнологичных товаров в обратном направлении - из Японии в Корею.
Правительство Японии не стало искать дипломатические отговорки и говорить, что "это просто так совпало", а прямо дало понять, что все объясняется решением Верховного суда Кореи по делу о "принудительном труде корейских рабочих в колониальный период". "Правительство Японии вынуждено констатировать, что японо-корейские отношения доверия в сфере контроля и регулирования экспорта оказались серьёзно подорванными", - говорится в заявлении МЭТП Японии.
Понятно, что в Сеуле этот ответ встретили, мягко говоря, без энтузиазма. СМИ Кореи единодушно обрушились на Японию и ее премьер-министра, вспомнив его заявление о необходимости "сохранения духа свободной и справедливой торговли". Федерация предпринимателей Кореи выразила сожаление в связи с решением Токио. Правительство Кореи назвало шаг руководства Страны восходящего солнца нарушением правил свободной торговли и заявило, что обратится в суд Всемирной торговой организации. В МИД РК был вызван посол Японии в Сеуле, где ему всё это и ещё много чего другого высказал замминистра иностранных дел Кореи.
В этот же день состоялись экстренные заседания правительства РК во главе с заместителем премьер-министра, где также присутствовали министры и советники аппарата президента, курирующие экономический блок. Через несколько часов замминистра промышленности РК уже собрал представителей ведущих местных компаний, которые заняты в сфере производства дисплеев и полупроповодников, где была обсуждена ситуация. Как считают эксперты отрасли, от решения Японии пострадают крупнейшие электронные гиганты Южной Кореи, включая Samsung Electronics, SK hynix и LG Display.
Очевидно, что в Токио решили пойти на принцип. Судя по поступающим из окружения японского премьера слухам, в руководстве Страны восходящего солнца уже сыты поведением правительства РК во главе с президентом Мун Чжэ Ином, считая, что Сеул сам игнорирует все нормы международного права. Раздражение Японии стало сильно после того, когда Мун выполнил свои предвыборные обещания и в одностороннем порядке разорвал подписанные предыдущим лидером РК Пак Кын Хе соглашение с Японией, которое предусматривало выплату компенсаций кореянкам, которых в годы оккупации принуждали работать в борделях для японских военных. В обмен на соглашение правительство Кореи соглашалась окончательно "закрыть" этот вопрос, что было расценено большинством корейцев как национальное предательство и стало одной из движущих причин, которые в итоге привели к импичменту Пак Кын Хе в мае 2017 года.
Отметим также, что в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке Мун Чжэ Ин хотел провести переговоры с Синдзо Абэ, но последний проигнорировал зондирующие подходы сотрудников администрации президента РК и, сославшись на чрезмерную занятость во время саммита, отказался от общения с Муном и обсуждения острых двухсторонних вопросов. Как подсчитали корейские СМИ, Абэ и Мун все же встретились в Осаке, но лишь потому, что японский премьер выступал в качестве организатора мероприятия, а все "переговоры" свелись к рукопожатию, которое продлилось лишь восемь секунд. Теперь понятно, почему Абэ отказался от саммита с Муном. Очевидно, что тогда уже было принято решение о введении ограничений на корейскую продукцию, а японцы просто не хотели осложнять "свое" мероприятие в Осаке, отложив оглашение санкций против Сеула до завершения саммита.
Во всем этом конфликте лежит серьезное расхождение между корейцами и японцами по поводу оценки период оккупации и Второй мировой войны. В Корее считают, что Япония жестко подавляла национальное самосознание корейцев, а теперь не желает за это отвечать и как следует извиняться, а также же платить компенсацию. Японцы же парируют, что оккупация сделала немало для экономического развития Кореи, а "больные" для корейцев темы уже неоднократно обсуждались, извинения приносились, компенсации выплачивались, а в Корее постоянно поднимают одни и те же вопросы.
Все это также подогревается и другим спором, замешанным на истории, - о принадлежности архипелага Токто (по-японски Такэсима), находящемся под контролем южнокорейцев, но на который упорно претендует и Япония. Есть и извечные расхождения о том, как "правильно" называть разделяющее две страны море: в Корее его считают Восточным, а в Японии - Японским. Во все эти перебранки обе стороны регулярно пытаются втянуть и другие страны, болезненно реагируя, когда какая-то из третьих стран согласится принять "неправильное" название моря или сказав что-то "ошибочное" по поводу принадлежности скал Токто-Такэсима.
Очевидно и другое: видно, что указанные вопросы - болезненные для обеих народов и постоянно провоцируют взрыв националистических настроений, что зачастую используют политики обеих стран для мобилизации электората и повышений рейтингов. "Правильная" точка зрения в каждой из стран сформирована, хорошо известна и практически не подлежит сомнению. В итоге подобные "подводные камни" регулярно приводят к осложнению двусторонних отношений, что мы наблюдаем и сейчас в сфере торговли.
В конце концов сторонам придется искать какой-то выход, но реалии таковы, что сейчас бал правят сторонники жесткого подхода. Корея не сможет отменить решение суда, а потому наверняка можно ждать какой-то ответ Сеула в виде контрсанкций на японскую продукцию. А потому вероятность крупной торговой войны весьма велика.