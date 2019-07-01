Медведев: "Единая Россия" - мобильная, активная и открытая для людей

За 18 лет ее существования, считает Медведев, ее представители во власти добились многих результатов. Они выражены в построенных школах, дорогах, домах, поликлиниках. "Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат, а реальных перемен недостаточно", - подчеркнул он.

"Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать, - указал председатель ЕР. - И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках. Так, чтобы они убедились: их мнение "Единая Россия" слышит, а интересы действительно защищает".

Стремясь к переменам, партия вплотную работает над обновлением, прежде всего по направлениям, которым раньше уделяли мало внимания: поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров.

Во-первых, абсолютным приоритетом партии, написал Медведев, являются национальные проекты. "Нацпроекты - это именно то, что позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди", - считает глава правительства.

"Единороссов" он призвал максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе, а также наладить систему обратной связи, чтобы каждый человек мог направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу. "Главное - получить внятный ответ, - заявил премьер. - Хочу еще раз обратиться к своим коллегам по партии: быстрое реагирование на такие обращения - это ваша безусловная обязанность".

Во-вторых, партии нужно сделать диалог с людьми более простым и открытым. "Вспоминая университетский курс латыни, могу сказать, что слово "сервис" в переводе означает "служение". Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям", - отметил председатель партии.

В-третьих, значимым направлением работы "Единой России" нужно сделать защиту прав граждан. Общественные приемы партии должны работать по-новому: и по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. Медведев также предложил подумать о создании специального правозащитного центра, где будут работать профессиональные юристы.

В-четвертых, партии нужны новые инструменты контроля за своей деятельностью. В "Единой России", уверен ее председатель, много профессиональных трудолюбивых и внимательных к людям политиков. "Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам", - констатировал премьер-министр.

В "Единой России" действуют внутренний партийный контроль, но не стоит забывать и о внешнем, указал Медведев. И речь не только о профессиональных СМИ, но и о блогерах, гражданских активистах, которые распространяют информацию в социальных медиа. "Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если "Единая Россия" поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну - настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", - заявил председатель партии, поддержав идею проведения партийного конкурса для наиболее ярких публикаций.

"Вот для этого и нужна политическая партия. Мобильная, активная и открытая для людей. Это - "Единая Россия", - заключил Медведев в своей статье.