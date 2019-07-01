Вот свежий доклад американской корпорации "Рэнд" ("Исследования и разработка" ). Это известнейший мозговой центр, власти США - его ключевой клиент. А тема - как перенапрячь и разбалансировать Россию, конкурируя с ней на выгодных для американцев позициях.

Заказчик - Министерство обороны США. Больше 300 страниц текста, холодного, хладнокровного - как сделать Россию слабее, как максимально обременить ее при минимальных издержках и рисках США. Все публично, доступно каждому с первой же попытки, если не полениться зайти в интернет.

Только не гневайтесь! Не включайте эмоции - лучше спокойно обсудить, а как, собственно, собираются "перенапрячь"? В каких слабых, уязвимых местах?

Американские эксперты советуют властям США перенапрячь и разбалансировать Россию

Геополитика? Обсуждаются: поставки летального оружия Украине; смена режима в Беларуси; использование напряженности на Южном Кавказе. А дальше - вызовы России в Молдове, Центральной Азии, по всей границе. Мы уже знаем, на собственном сердце, сколько озлобления, горечи и крови может это вызвать.

А военные меры? Везде - на морях, в воздухе, на земле и в космосе. Каких только идей нет в этих 300 страницах! Расширение наземных сил США и НАТО в Европе; рост числа учений НАТО в Европе; манипулирование нашей чувствительностью к военным рискам, чтобы понудить к избыточным военным расходам, как в рейгановских 1980-х. Приблизить к российским "целям" воздушные и военно-морские силы. Придвинуть к границам ядерное оружие. Увеличить присутствие в Черном море.

Массированно вложиться в исследования - особенно в новые виды оружия, в создание все больших угроз для главных компонентов Вооруженных сил России. Особо - в космосе. Но - без реальных конфликтов. Втягивать в гонку вооружений, в страхи и издержки, чтобы год от году изнемогали.

А что еще? Ответ - влиять на внутреннюю ситуацию в России. Меры "идеологические и информационные". Сеять сомнения в законности властей, в том, что они действуют в интересах всего народа, поощрять протесты и другое "сопротивление" в пределах закона. Подрывать международную репутацию России - там целая программа.

Все эти формулы - дословный, точный перевод с английского. Какое возмущение поднялось бы на Западе, если бы что-то подобное, по заказу властей, было опубликовано в России! А это разве не вмешательство во внутренние дела?

Мы знаем, какие потери живых душ, какие кризисы и слезы могут стоять за всеми этими "мерами". Наше прошлое написано кровью. Нам так желают? Пожелайте себе! Мы же себе желаем - эволюции, развития, спокойных мирных лет. И, конечно, играть на усиление в свободном, открытом, рыночном пространстве. Быть запертыми в крепости - значит, заведомо проиграть в поддавки.

А знаете, какие меры "Рэнд" считает самыми эффективными - c точки зрения издержек, затрат, рисков? Думаете, "придвинуть бомбардировщики к границам"? Или что-то подобное? Нет, конечно. Лучше всего, по мнению "Рэнд", давить на экономику.

Почему? Экономика, по мнению экспертов "Рэнд", что она у России - самое слабое, уязвимое место! Повторим, медленно, неторопливо: самое слабое место России, ее ахиллесова пята - это экономика.

И что именно предлагает "Рэнд", чтобы ее "перенапрячь"? Что - без околичностей, в ясной, прямой речи? Сделать все, чтобы ограничить российский экспорт углеводородов, снизить на них мировые цены, препятствовать созданию новых трубопроводов.

А самим США - стать экспортером сжиженного газа в европейские страны. Воздействовать торговыми и финансовыми санкциями. Всячески поощрять утечку мозгов из России.

А теперь внимание, важная цитата: "В каком-то смысле Россия помогает США и их союзникам в усилиях перенапрячь себя. Плохая экономическая политика России препятствовала росту, и, скорее всего, они будут продолжать в том же духе...

Российская экономическая политика в конце 2000-х годов и в 2010-х годах была часто контрпродуктивной. Ничего не делая, не предпринимая никаких активных мер со стороны Соединенных Штатов Америки, просто позволим им продолжать свое плохое регулирование, свой контроль со стороны государства, свои расточительные инвестиции, все то, что будет и дальше лимитировать их экономический вес и военный потенциал".

Перенапрягаться? Нет. Расти, развиваться, конкурировать в открытом мире. Все стимулы - под рост

Замечательно! Просто сидеть и ждать, пока мы будем и дальше ошибаться в своей экономической политике, слабеть. Сидеть и ждать!

Абсолютное большинство российских экономических показателей января - мая 2019 года хуже, чем в том же периоде 2018 года. Заранее известно, что модель роста, вся сконцентрированная вокруг российского бюджета и его преференций, не даст темпов в 4-5 процентов. Заранее! Национальные проекты? Разве это новые ресурсы на развитие, вдобавок к старым? Многие позиции в них - из уже ранее принятых федеральных целевых программ.

Все меры по стимулированию сверхбыстрого роста давно известны в международной практике. О них много писала "Российская газета". Критически важно, чтобы рядом с текущей операционной структурой была создана администрация развития, с особыми полномочиями, подчиненная президенту. Так же, как это делалось в странах "экономического чуда". Ставка Верховного главнокомандующего - в экономике.

Тогда это будет достойный ответ на вызовы.

Все стимулы - кредиты, процент, валютный курс, налоговые и любые другие льготы, ножницы для административных барьеров - под инвестиции, под рост. Только тогда начнется игра на опережение по-взрослому. "Перенапрягаться"? Никак нет - расти, развиваться, конкурировать в открытом мире.