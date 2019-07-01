Над Лондоном мужчина выпал из отсека шасси самолета

Британские СМИ сообщают, что житель Южного Лондона обнаружил в своем саду тело мужчины. Прибывшая не место полиция не смогла установить точный возраст жертвы и точную причину смерти. Как выяснилось позже, погибший вероятнее всего выпал из отсека для шасси самолета, летевшего из Кении в Великобританию.

Предположительно, мужчина намеревался таким образом нелегально пересечь границу. Однако ему не удалось преодолеть почти девятичасовой перелет. Скорее всего, смерть наступила от переохлаждения и недостаточной герметичности отсеков шасси.

Полиция и специальные службы аэропорта провели дополнительную инспекцию отсеков для шасси приземлившегося авиалайнера. В одном из них было найдено некое подобие спального мешка, бутылка с водой и немного еды.