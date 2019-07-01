Одобрены прототипы еще трех суперсервисов госуслуг

Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика" одобрила прототипы еще трех суперсервисов, которые помогут гражданам удаленно получать госуслуги, связанные с трудовыми отношениями, рождением ребенка и утратой близкого человека.

Суперсервис "Трудовые отношения онлайн" предусматривает возможность получения в онлайн-режиме выписки из трудовой книжки, подписанной усиленной электронной подписью, подбора вакансий с функцией отклика работодателя и приглашением на собеседование, заключения трудового договора, а также его прекращения в установленные законом сроки. С помощью суперсервиса также можно будет встать на учет в центр занятости без личного посещения.

В числе услуг, которые станут доступны через суперсервис "Рождение ребенка", будут выдача родового сертификата и листа трудовой нетрудоспособности, начисление пособий по предоставленным банковским реквизитам, запись беременной женщины в роддом. Кроме того, он позволит удаленно записывать ребенка в детский сад, прикреплять к поликлинике и оформлять детский СНИЛС.

Суперсервис "Утрата близкого человека" будет включать онлайн-услуги регистрации смерти, получения компенсаций по банковским реквизитам, организацию погребения с выбором вида захоронения и ритуального агентства, а также запись к нотариусу по вопросам наследства.

"Общие качества всех суперсервисов - проактивность и комплексность, - отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. - Сервис самостоятельно информирует гражданина обо всех услугах и помогает получить их автоматически в онлайн режиме".

Как сообщил заместитель генерального директора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, по поручению правительства, до 1 августа рабочая группа должна рассмотреть 25 проектов суперсервисов, включая уже одобренные. Эти "суперсервисы" будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.