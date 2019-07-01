Поддельные сыры и масло уберут из торговли

Новости

Видео: Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20 02:49
Десять человек погибли при крушении самолета в Техасе 02:22
Сирийские военные отразили ракетную атаку на Дамаск 01:31
Пожарные спасли от гибели 2,5 тысячи голубей на юго-востоке Франции 00:55
Семь человек погибли в ходе массовых протестов в Судане 00:33
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо 30.06.2019
Лукашенко подарил Путину лисенка 30.06.2019
Путин приехал на церемонию закрытия Европейских игр 30.06.2019
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России 30.06.2019
На Эльбрусе погиб 40-летний альпинист из Ирландии 30.06.2019
В центре Испании сгорело более двух тысяч гектаров лесов 30.06.2019
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы 30.06.2019
В Шереметьево выстроились очереди из желающих улететь 30.06.2019
В Калининграде задержали врача после смерти младенца в роддоме 30.06.2019
США отказались от полной амнистии Huawei 30.06.2019
Хозяева II Европейских игр на финише состязаний завоевали еще 8 наград 30.06.2019
Путин, Лукашенко и Рахмон провели переговоры в Минске 30.06.2019
В Минздраве рассказали о пострадавших от наводнения в Иркутской области 30.06.2019
Мэры испанских городов подняли себе зарплаты 30.06.2019
Путин получил куртку в подарок от спортсменок 30.06.2019
Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей 30.06.2019
В Северной Осетии прокурора задержали за вымогательство взятки 30.06.2019
В Крыму оценили названное нардепом Украины условие подачи воды 30.06.2019
Сторожевик ЧФ "Сметливый" проследит за эсминцем США в Черном море 30.06.2019
Войнова и Шмелева выиграли спринт и гит на треке "Минск Арены" 30.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2019"
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о долевом строительстве
01.07.2019 02:00
Рубрика: Экономика

Поддельные сыры и масло уберут из торговли

Текст: Евгений Гайва
Качество молочных продуктов на полке с 1 июля будет гарантировать система электронной ветсертификации "Меркурий". Она позволит проследить путь конкретной пачки сливочного масла или, например, головки сыра "от фермы до прилавка" и исключить скрытое использование заменителей молочного жира или молока от больной коровы, уверены в Россельхознадзоре.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Некоторые поставщики накануне "даты икс" уже потянулись на выход. "Сетевые торговые компании сообщали Россельхознадзору, что до пяти процентов их поставщиков отказались от поставок своих товаров. Очевидно, речь идет о продукции, легальность происхождения которой не может быть доказана", - рассказали в ведомстве.

Фото: REUTERS
Как сохранить сыр без холодильника

С 1 июля этого года оформление электронных ветсертификатов (ЭВС) станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции. А с 1 ноября также сертификаты будут оформляться на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое.

Молочная продукция вызывает особую обеспокоенность, так как на этот сектор приходится значительная доля фальсификата. Подделки встречаются в 20 процентах случаев, говорят в Россельхознадзоре.

Но введению электронной ветсертификации для молочных продуктов сопротивлялись некоторые крупные компании-переработчики молока. Система не справится с обработкой огромного массива данных, в поставках продуктов возникнут перебои, говорили они. Потому сроки выключения в "Меркурий" молочных продуктов несколько раз переносились, хотя ветсертификаты в системе уже оформляются на мясную продукцию и часть рыбной.

Представители торговли уже предупредили о снижении доступности товаров на полках. И о том, затраты на обеспечение работы могут вырасти на 25-30 процентов. Но в Россельхознадзоре заверили, что перебоев в поставках продукции не будет. Не заметят также потребители и роста цен.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Вступают в силу в июле 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин доходчиво объяснил Мэй про Скрипалей
В России началось производство С-500 "Прометей"
Пушков ответил на отказ Катамадзе выступать в России
Ученые рассказали, что люди чувствуют "перед смертью"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси