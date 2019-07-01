Поддельные сыры и масло уберут из торговли

Качество молочных продуктов на полке с 1 июля будет гарантировать система электронной ветсертификации "Меркурий". Она позволит проследить путь конкретной пачки сливочного масла или, например, головки сыра "от фермы до прилавка" и исключить скрытое использование заменителей молочного жира или молока от больной коровы, уверены в Россельхознадзоре.

Некоторые поставщики накануне "даты икс" уже потянулись на выход. "Сетевые торговые компании сообщали Россельхознадзору, что до пяти процентов их поставщиков отказались от поставок своих товаров. Очевидно, речь идет о продукции, легальность происхождения которой не может быть доказана", - рассказали в ведомстве.

С 1 июля этого года оформление электронных ветсертификатов (ЭВС) станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции. А с 1 ноября также сертификаты будут оформляться на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое.

Молочная продукция вызывает особую обеспокоенность, так как на этот сектор приходится значительная доля фальсификата. Подделки встречаются в 20 процентах случаев, говорят в Россельхознадзоре.

Но введению электронной ветсертификации для молочных продуктов сопротивлялись некоторые крупные компании-переработчики молока. Система не справится с обработкой огромного массива данных, в поставках продуктов возникнут перебои, говорили они. Потому сроки выключения в "Меркурий" молочных продуктов несколько раз переносились, хотя ветсертификаты в системе уже оформляются на мясную продукцию и часть рыбной.

Представители торговли уже предупредили о снижении доступности товаров на полках. И о том, затраты на обеспечение работы могут вырасти на 25-30 процентов. Но в Россельхознадзоре заверили, что перебоев в поставках продукции не будет. Не заметят также потребители и роста цен.

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