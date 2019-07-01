Пожарные спасли от гибели 2,5 тысячи голубей на юго-востоке Франции

Недалеко от города Бордо чуть не погибли голуби, которых перевозили в грузовике из Германии в один из регионов Франции. Машина была оборудована специальной цистерной для воды, чтобы птицы могли пить в дороге. Однако из-за жаркой погоды жидкость очень быстро закончиласть.

На помощь были вызваны пожарные. Они подключились к гидранту на улице и налили в цистерну грузовика более 700 литров воды. "Где и когда должны были выпустить голубей, мы не знаем. Но погодные условия помешали осуществить задуманное", - сказал один из участников спецоперации.

Всего в грузовике находились 2,5 тысячи голубей. Их привезли из Германии. В машине они пробыли больше положенного времени. Напомним, неделю нахад во Франции установилась аномально жаркая погода. В пятницу в городе Карпантра на юго-востоке страны была зафиксирована рекордная температура 44,3 градуса, а в коммуне Вильвьей столбик термометра поднялся до отметки 45,1 градуса.