Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы была установлена в 2016 году. Действовала такая пошлина до 1 июля 2019 года.

В начале июня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что предпосылок для введения ненулевой экспортной пошлины на пшеницу нет, так как ситуация на рынке стабильна.