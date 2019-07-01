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01.07.2019 01:00
Рубрика: Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Текст: Юлия Кривошапко

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.

Фото: iStock
ФНС: На онлайн-кассы 1 июля перейдут 400 тысяч налогоплательщиков

Среди тех, кто должен перейти на такие контрольно-кассовые аппараты, индивидуальные предприниматели сферы услуг, использующие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН). А также все индивидуальные предприниматели сферы торговли, общепита на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников. И индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары через вендинговые автоматы.

Предпринимателям, которые проигнорируют установку онлайн-касс, грозят штрафы. Начисляются они за каждый, не отправленный в налоговую службу чек, напоминает Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений Атол.

Юридическое лицо заплатит от 75 до 100 процентов суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч рублей. Должностное лицо - от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. Если налоговая зафиксирует повторное нарушение, а сумма осуществленных расчетов при этом будет больше одного миллиона рублей, организации придется прекратить свою деятельность на срок до 90 дней. Должностное лицо получит дисквалификацию от одного года до двух лет.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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