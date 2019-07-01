Вернуть Россию в G7 (опять G8), отменить санкции. В более общем виде - сменить политико-идеологическую установку, перестать воспринимать Россию как "токсичную". Возможна ли "новая разрядка"?

Ясно, что простого, однозначного ответа тут нет.

Ситуация "Украина - Донбасс" отличается, допустим, от "Грузия - Абхазия" или "Молдова - Приднестровье"

Восстановление в ПАСЕ почти совпало с официальным заявлением голландского следствия о крушении боинга. В следующем году начнется суд. Никуда не делось "дело Скрипалей". Продолжаются обвинения во "вмешательстве в выборы".

Есть в многообразной политике сигналы и противоположного характера. Так французский премьер на встрече с Медведевым подчеркнул, что "санкции не навечно", что Франция хотела бы, чтобы появились условия для их снятия.

Какие же это "условия"?

Здесь все в первую очередь говорят, конечно, об Украине, о "выполнении Минских соглашений".

Сами эти "соглашения" толкуют вкривь и вкось, да и текст "скрижалей" даже не все дипломаты и политики помнят... Но одно достаточно ясно - сегодня эти соглашения из разряда невыполнимых. Что вполне устраивает ряд "участников процесса".

В самом деле.

Украина не примет "блудных сыновей на особых правах". Под "возвращением Донбасса" украинские политики понимают просто "втягивание пасты назад в тюбик" - восстановление Донецкой и Луганской областей с теми правами, которые есть у любой другой области унитарного государства Украина. Столь же очевидно, что ни "правящие элиты" ДНР-ЛНР (кого в Украине официально называют "террористами" и обещают судить), ни население (кого неофициально величают на украинском ТВ "ватниками" и "быдлом") никогда на таких условиях не вернутся в состав "Матери-родины" (про которую в ДНР-ЛНР говорят, что там правят "фашисты", "нацисты", бандеровцы и т.д.).

И что бы ни было записано в каких соглашениях - эти слова не могут изменить чувства-скрепы миллионов людей по обе стороны границы "Украина - ДНР", не могут перечеркнуть все, что было сделано в 2014-15 и не закончилось по сей день.

Значит - подвижек не будет, вечный пат, бесконечный тупик?

Вполне возможно. "Но есть нюанс".

Ситуация "Украина - Донбасс" отличается, допустим, от "Грузия - Абхазия" или "Молдова - Приднестровье". В Абхазии и Приднестровье - ЗАМОРОЖЕННЫЙ конфликт. Есть "непризнанные территории", которые "не вернутся", но там - тишина. В Донбассе тишины нет. То и дело возникают перестрелки, есть жертвы. Понятно, обе стороны только "обороняются" и начинают "всегда ОНИ, а не МЫ".

Но при этом жители Украины и ДНР-ЛНР абсолютно едины в одном. Как бы различно они ни видели свое ПОЛИТИЧЕСКОЕ будущее - но и те и другие хотят здесь и сейчас прекращения столкновений, угроз обстрелов, хотят избавления от страха. Собственно, это и есть мандат, который избиратели выдали Зеленскому, - не уточняя, КАК он должен этого добиться.

Если Зеленский быстро съедет на привычную лыжню Порошенко - бесконечная, по любому поводу пиар-война с Россией, вербальное построение Украины как "Анти-России", а вместо обещанного "мира" станет кормить народ свежими новостями про "войну", то разочарование миллионов людей будет столь же велико, как велики их надежды сегодня. Многие политики и пиарщики на Украине годами живут "военной рентой" - но у Зеленского такой возможности НЕТ. Порошенко прогоняли не для того, чтоб обрести Порошенко-2. В первую очередь это, конечно, относится к социальной повестке. Но там в любом случае быстрых успехов быть не может. А вот во внешней политике они могут быть.

Что же можно сделать в Донбассе, если капитальное политическое решение сейчас нереально?

Добиться ПОЛНОЙ ТИШИНЫ. Для этого нужна политическая воля Киева. Нужна политическая воля Москвы. Да, в Донбассе сейчас нет регулярных частей российской армии. Но все знают - Москва и не отрицает, - что политическое, финансовое и военное влияние России имеет решающее значение для существования ДНР-ЛНР. И нужна воля лидеров ДНР-ЛНР, которые не "куклы", а сами командуют своими отрядами. Там тоже есть люди, которым война "мать родна", но игнорировать СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ всего населения Донбасса они не могли бы - при наличии четкого СОВМЕСТНОГО решения Киева и Москвы о "взаимном прекращении огня". Подобные заявления бывали много раз - но не на самом высоком уровне. И их успешно игнорировали обе стороны - и Украина, и ДНР-ЛНР.

Если бы прошли прямые переговоры Украина - ДНР/ЛНР при участии Москвы. Если бы была четко зафиксирована ВРЕМЕННАЯ ГРАНИЦА Украина - ДНР/ЛНР, которую ни на метр обязуются не нарушать обе стороны. Если бы была достигнута договоренность, что туда вводятся "пограничники-посредники" из ООН ("голубые каски").

Многие политики и пиарщики на Украине годами живут "военной рентой" - но у Зеленского такой возможности нет

То вот тогда ВООРУЖЕННЫЙ конфликт был бы погашен, осталась действительно "сухая ситуация", как в той же Абхазии, Приднестровье и т.д.

Это был бы опасный (против "патриотов Войны"), но резкий и сильный шаг Зеленского, и он бы подтвердил рейтинг "Слуги Народа". А для России это могло бы значительно улучшить отношения с Западом, хотя, конечно, о "полном восстановлении" речь бы и тогда не шла.

Такой вариант с одной стороны абсолютно очевиден, "сам просится" - ведь он лишь замораживает статус-кво. Первый шаг СДЕЛАН - успешно разведены войска в районе станицы Луганская. Но важно этот процесс сделать общим, политически и пиаровски закрепить.