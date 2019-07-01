Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной

В Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении должностных лиц СИЗО № 1, превысивших должностные полномочия.

По информации СУ СК РФ по региону, в январе 2017 года сотрудники СИЗО № 1 Тверского УФСИН вывели из камеры, поместили в отдельный бокс и обыскали осужденную, надев на нее наручники и нанеся удары по ногам.

- После этого женщину поместили в штрафной изолятор учреждения в связи с якобы допущенным ею нарушением правил внутреннего распорядка учреждения, - рассказали в СУ СК.

Следствие кроме того выяснило, что, желая избежать уголовной ответственности, одна из сотрудниц СИЗО сфальсифицировала документы, и это позволило содержать осужденную в условиях штрафного изолятора до заживления нанесенных ей телесных повреждений.

В следственном управлении сообщили, что доказательственная база собрана, и уголовное дело в отношении должностных лиц СИЗО № 1, возбужденное по части 1 и пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.