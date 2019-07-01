До конца года электробусы выйдут в столице еще на восемь маршрутов

До конца 2019 года власти Москвы планируют вывести электробусы еще на восемь наземных маршрутов. В результате на западе и в центре столицы появится разветвленная сеть этого экологичного и современного транспорта. В целом же электробусный парк вырастет более чем вдвое - со 120 до 300 машин.

"Ежедневно электробусы перевозят более 60 тысяч пассажиров. К концу года инновационный транспорт будет работать уже на 17 маршрутах", - сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. С момента запуска в сентябре 2018-го электробусы прочно обосновались в восточной и северной части столицы. Их уже можно встретить не только на Третьем кольце (Т42), но и внутри Садового - Т25 всего за полчаса довезет от проспекта Буденного до Лубянки. А к ВДНХ вообще уже проложили три разных электробусных маршрута (Т36, Т73 и Т76).

Полностью от закупок дизельных автобусов город откажется с 2021 года, а для окончательного перехода на электрический транспорт понадобится еще порядка 10 лет

Не охвачен пока разве что запад Москвы, но скоро ситуация и там изменится. Больше всего новой техники появится в районе Киевского вокзала, через который пройдут сразу пять из восьми перспективных маршрутов. Один из них можно назвать рекордсменом по протяженности (по электробусным меркам) - у Т7 путь в один конец от станции метро "Парк Победы" до кинотеатра "Ударник" составит около 22 км. Раньше на такие большие расстояния электрические автобусы в Москве не ставили. Те же самые Т73, Т36 и недавно запущенный Т47, за которыми сейчас первенство, примерно в два раза короче. Но переживать не стоит - посреди дороги электробус не встанет. Батарея справится и с более длинным путем: как уже показала практика эксплуатации, летом ее хватает на пробег длиной более 55 км. А зимой еще больше: кондиционер не работает. Значит, и аккумулятор не расходует свой заряд, отопление же там идет от дизельной печки. Полный круг по такому маршруту электробус сможет преодолеть без единой остановки на подзарядку.

Выпустят электрические автобусы и на локальные внутрирайонные маршруты. 271-й, например, соединит Крылатское и Хорошевский районы. Дорога будет живописной: электробус пройдет по искусственному острову, образованному излучиной Москвы-реки и Карамышевским спрямлением вдоль Москворецкого дендропарка, после чего выйдет на улицу Народного Ополчения - всего около 12,5 км. Будут и совсем короткие маршруты: 832-й в длину только 6 км - зато от станции метро "Крылатское" всего через пару минут он довезет прямо до дворца спорта "Динамо".

За десять месяцев москвичи уже успели оценить комфорт и удобство новой техники - в салоне гораздо тише по сравнению с дизельными автобусами, есть зарядки для гаджетов, современная климатическая система, предусмотрено даже место для собаки-поводыря. Для жителей районов выход электробусов на рейс всегда становится событием, ведь пока они распределены по городу локально. "Как в будущее попали - салон очень красивый, ухоженный. И совсем нет вредных выхлопов. Надо и обычные машины активнее переводить на электричество", - говорит жительница района Тимирязевский Мария Сидоренко, где в этом месяце на маршрут Т47 тоже вышли электробусы.

Ждать полного отказа от дизелей москвичам осталось недолго. От их закупок город откажется с 2021 года, а для окончательного перехода на электрический транспорт понадобится еще порядка 10 лет.

Кстати

С 1 июля по территории инновационного центра "Сколково" запустили новый маршрут электробуса Sk "Сколтех" - "Хаб (ТПУ "Инновационный центр")". Он проходит через Сколтех, Большой бульвар, технопарк, улицы Кулибина и Николы Теслы, хаб. Маршрут будет работать по будням с 07.00 до 20.00. Проезд бесплатный.