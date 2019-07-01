Таганский районный суд Москвы отказался удовлетворять иск французского исполнителя Дидье Маруани о нарушении авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Истец требовал выплатить ему компенсацию в размере 272 млн рублей. В иске говорилось, что Попков и Киркоров использовали фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в композиции "Жестокая любовь".

Представители Киркорова попросили суд отклонить иск, так как их подзащитный вовсе не должен быть соответчиком. Ведь он использует зарегистрированную в Российском авторском обществе песню ее автора и композитора Попкова и не должен разбираться в происхождении песни.

Адвокат композитора Попкова Кира Разумовская, в свою очередь, заявила, что собирается выдвинуть встречный иск. По ее словам, именно Попков написал данную мелодию впервые, а Маруани, находясь в ресторане Санкт-Петербурга, где она исполнялась группой "Чудо-остров", мог ее услышать и запомнить. По словам защитницы, у их стороны есть соответствующие доказательства.

В 2016 году Маруани подал в Мосгорсуд иск в отношении Киркорова по тем же основаниям, но иск не был принят к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.