Ярославец погиб, заступившись за таксиста

Житель Ярославской области заступился за водителя такси и был убит.

По информации регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел ночью 29 июня на конечной остановке общественного транспорта во 2-м микрорайоне Ростова Великого.

Со слов официального представителя СК РФ по Ярославской области Кристины Гузовской, 24-летний молодой человек, житель Тутаева, находился на остановке, когда увидел, что между водителем такси и его пассажиром возник конфликт. Свидетель заступился за таксиста, но все закончилось тем, что зачинщик ссоры забил тутаевца до смерти.

25-летний подозреваемый в преступлении был оперативно задержан.

Ростовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ярославской области возбудил по факту насильственной смерти мужчины уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.