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01.07.2019 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ярославец погиб, заступившись за таксиста

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Житель Ярославской области заступился за водителя такси и был убит.

По информации регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел ночью 29 июня на конечной остановке общественного транспорта во 2-м микрорайоне Ростова Великого.

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Со слов официального представителя СК РФ по Ярославской области Кристины Гузовской, 24-летний молодой человек, житель Тутаева, находился на остановке, когда увидел, что между водителем такси и его пассажиром возник конфликт. Свидетель заступился за таксиста, но все закончилось тем, что зачинщик ссоры забил тутаевца до смерти.

25-летний подозреваемый в преступлении был оперативно задержан.

Ростовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ярославской области возбудил по факту насильственной смерти мужчины уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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