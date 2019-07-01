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01.07.2019 11:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 750 тысяч рублей в месяц. Элитная "трешка" с террасой находится на Мосфильмовской улице. Об этом свидетельствует новый рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду, составленный аналитиками ИНКОМ-Недвижимость.

В июне на верхней строчке рейтинга самых дорогих съемных квартир оказался пентхаус площадью 290 "квадратов" за 750 тысяч рублей в месяц. Жилье находится на 38-этажном и включает открытую террасу в 100 кв.м. Квартира сдается не только для жилья, но и проведения вечеринок, так как дизайн выполнен в клубном стиле.

Фото: Photoxpress
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На втором месте июньского топа - квартира за 650 тысяч рублей в месяц. Пятикомнатное жилье площадью 215 кв. м сдается в современном клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке. В квартире три спальни, просторная гостиная-студия, кабинет, две гардеробные, несколько санузлов. Аренда предусматривает использование машино-места в подземном паркинге.

Третью строчку рейтинга занимает четырехкомнатная квартира за 500 тысяч рублей в месяц. Жилье в дворцовом стиле площадью 220 "квадратов" находится в Коробейниковом переулке на "Золотой миле". Арендовать квартиру можно на короткий срок.

Кроме этого, в рейтинг попала "двушка" на 85-этаже в ММДЦ "Москва-Сити" за 450 тысяч рублей. Квартира площадью 115 кв. м имеет планировку студии с отдельной спальней. Установлено панорамное остекление.

Замыкает июньский топ квартира за 400 тысяч рублей в месяц. Жилье площадью 230 кв.м расположено в Благовещенском переулке. В квартире есть просторная гостиная с обеденной зоной и функциональной кухней, три спальни и две комнаты свободного назначения. Придомовая территория огорожена, ведется круглосуточное видеонаблюдение. В стоимость найма включено машино-место.

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