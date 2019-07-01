Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

По данным регионального ГУМЧС, ДТП произошло на 144-м километре трассы А-240 в Унечском районе. Как сообщили информагентству ТАСС в Унечской ЦРБ, после столкновения маршрутки и грузовика в стационар были доставлены восемь человек.

- Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще у четырех травмы, по предварительным данным, нетяжелые - ссадины, ушибы. Среди пострадавших двое детей. Травмированные к нам еще поступают, - цитирует агентство представителя больницы.

По предварительным данным, в результате аварии три человека погибли, около десяти госпитализированы в Клинцовскую и Уничскую ЦРБ.

Обстоятельства ДТП выясняются.