Стало известно о будущем Курской Коренской ярмарки

Курская Коренская ярмарка - 2019 завершила свою работу ярким красочным шоу-концертом. Однако еще с момента ее открытия участники то и дело повторяли: праздник бойкой торговли в будущем году, скорее всего, станет совершенно другим.

Ведь ярмарка будет юбилейной - 20-й с того момента, как возродилась традиция выстраивать торговые ряды у ворот Знаменского монастыря. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подтвердил надежды на грандиозный праздник и рассказал, какой видит Коренскую ярмарку в будущем.

- У ярмарки многовековая история, - подчеркнул он. - Но это в первую очередь культурное явление, и нам надо его сохранять.

Уже на этапе подготовки к нынешней Коренской глава региона внес поправки в ее традиционную оргструктуру. Так, площадки для праздника впервые были строго разграничены: шашлычники и летние кафе - в отдельной зоне, выставка сельскохозяйственных животных "переехала" к агропромышленной технике, а на стадионе местечка Свобода, где раньше можно было увидеть лошадей и телят, остались лишь спортсмены, устроившие зрелищные состязания и показательные выступления.

- Еще мы решили освободить главную аллею, ведущую к воротам монастыря, от традиционных форм торговли, - отметил Роман Старовойт. - Оставили ее для наших мастеров.

Такое решение, по словам врио главы региона, назрело давно: посетителям выставки не нравилось, что на подходе к монастырю вовсю торгуют нижним бельем и другими бытовыми товарами.

- Безусловно, и эти вещи должны быть представлены на ярмарке, - пояснил Роман Старовойт. - Но их мы вывели на боковую улицу.

Формат работы "подворий" курских муниципалитетов тоже решено изменить. В этой части ярмарки врио губернатора понравилось не все: мало местных продуктов питания, да и представлены они не так ярко, как хотелось бы. Причина - отсутствие нужной инфраструктуры.

- В будущем году мы создадим площадки, обеспеченные водой и электричеством, чтобы люди могли приехать, подключиться к сетям и спокойно работать, - обещал он.

Делегациям районов, которые привозят не только ароматные пироги и караваи, но еще и массу мясных и рыбных блюд, просто необходимы холодильники, но пока их невозможно подсоединить к источнику питания. Между тем именно на гастрономический туризм делают ставку власти региона.

На ярмарке-2019 продолжили традицию презентаций уникальных блюд курской кухни, но главным событием сделали угощение курским пряником - коврижкой. На его приготовление только сахарной пудры ушло полцентнера, муки - почти 80 килограммов, сахара - 32 кило, сливочного масла - 22, а меда - 17.

Коврижку испекли заблаговременно, украсив изображением карты Курской области и гербов муниципалитетов. Затем пирог в шесть метров длиной и два шириной разрезали на маленькие кусочки и раздали всем желающим, чтоб съели с ароматным травяным чаем, который можно было попробовать тут же.

Теперь можно сказать, что Курская Коренская ярмарка имеет все шансы стать еще и кулинарным праздником. Роман Старовойт добавил, что паломнический и гастрономический туризм в регионе будут развивать целенаправленно, ведь это - одна из точек роста экономики. Особое внимание уделят инфраструктуре гостеприимства: сеть курских гостиниц расширят и сделают более качественной. При этом постараются сохранить цены на среднем уровне, чтобы поездка в Курскую область оставалась доступной жителям соседних регионов.