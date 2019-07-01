В "Царицыно" появились копии памятников страны

Обойти страну пешком теперь можно в столичном парке "Царицыно". У Большого моста, заработала экспозиция "Россия в миниатюре". Под открытым небом выставлены макеты исторических зданий и храмов: от Московского Кремля до "Родины-матери" в Волгограде.

Собрать в одном месте знаковые символы страны предложил крымчанин Виктор Жиленко. Его вдохновил аналогичный проект в Стамбуле. Спустя годы появились первые макеты: миниатюрные храмы, дворцы и замки Крыма. Они нашли свое место в трех местных парках. Новая экспозиция, на сей раз посвященная России, "прописалась" в столице - в "Царицыно", на участке в полтора гектара. Тут можно увидеть Спасскую башню с курантами, сахалинский маяк Анива, космодром Восточный, мечеть "Сердце Чечни", екатеринбургский Храм на крови... Всего 80 макетов в масштабе 1:50.

Самый сложный и дорогой макет - Исаакиевский собор. "Он остановил работу цеха на полгода, слишком уж много деталей - более 30 тысяч, - вспоминает Виктор Жиленко. - Еще три месяца ушло на доработку барельефов и скульптур". "Строили" дома и церкви 60 человек - фотографы, художники, инженеры, архитекторы и дизайнеры. По словам Жиленко, часто работали на местах - делали замеры объектов и фотографировали их, поскольку чертежей в большинстве случаев не сохранилось.

Прогуляться по миниатюрной России можно с гидом. Экскурсии запланированы каждые 15 минут. Можно пройтись и самому, загрузив на смартфон приложение с аудиогидом на 25 языках. Экспозиция открыта с 10.00 до 22.00.