В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.

Видео этого инцидента с камер наблюдения попало на YouTube. На кадрах видно, как во время уборки вольера к работнице неожиданно подбежал белый медведь. Уборщица спокойно выставила перед собой совок и веник. Хищник смущенно удалился. Женщина, сохраняя хладнокровие, покинула клетку.

В результате этой встречи не пострадала ни сама сотрудница, ни медведица Мурма, заявили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. Весь персонал проходит инструктаж, в котором описан порядок действий в подобной ситуации. И в данном случае героиня видео в точности выполнила указания.