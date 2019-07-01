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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приплыли

В Москве завелся живой крокодил
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 141(7899)
На севере Москвы прохожие заметили в пруду... живого крокодила. Фото и видео его заплыва попали в сеть и быстро разлетелись по московским форумам. Как удалось выяснить "РГ", крокодил - домашний питомец одной из местных жительниц, и она периодически погружает его в "естественную среду".

Москвичей живностью на улицах давно не удивить. Весной "РГ" уже публиковала репортаж из центра передержки экзотических зверей, найденных в городских джунглях. Кого там только нет: и медведи, и змеи, и лисы. Этих брошенных питомцев горожане видели на деревьях, у мусорных баков. Но чтоб так, в пруду?! Жители Северного округа Москвы рассказали в соцсетях, что видели крокодила в Ангарских прудах в одноименном парке между улицами Ангарской и Софьи Ковалевской. Если изучить видеодоказательства, то можно заметить - на животном есть ошейник, держат его за поводок. Хозяйку крокодила уже успели обо всем расспросить. Оказалось, что она живет в Западном Дегунине, и у нее есть еще парочка змей.

Фото: Игорь Агеенко/ РИА Новости
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В основном на крокодила люди реагировали доброжелательно. Но были и такие, кто реально пугался за свою жизнь. Тем не менее, как сообщили "РГ" в департамента природопользования и охраны окружающей среды, пока по поводу крокодила из "Ангарских прудов" никто не обращался.

Можно ли изъять опасное животное у хозяйки по обращению горожан? В отдельных случаях можно, рассказали в департаменте. Например, если у владельца экзота нет документа, подтверждающего законность покупки. Таким документом может быть справка о том, что крокодил не изъят из дикой природы, а рожден в неволе, скажем, в питомнике. Могут изъять дикое животное и в случае, если хозяева с ним жестоко обращаются. Это уже основание для уголовного дела, собственником займется полиция.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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