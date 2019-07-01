В столичные детсады будут брать с 2,4 года

Московские родители смогут устроить детей в сад с более раннего возраста. С 1 июля столичные сады принимают малышей с 2,4 года. Причем при подаче электронного заявления родители могут выбрать до трех образовательных организаций, а затем остановиться на более подходящем для семьи.

Городские детские сады в столице посещают более 441 тысячи детей, из них свыше 80 тысяч - это малыши до трех лет, что в два раза больше, чем в 2010 году. Возраст, с которого принимают в садик, все эти годы уменьшается благодаря строительству новых дошкольных учреждений. Ведь за последние восемь лет уже построено 242 садика. И если еще пару лет назад место в детском учреждении могли получить все дети в возрасте начиная с трех лет, то теперь родители получили возможность устроить ребят и помладше. Сначала возраст приема снизился до 2,8 года, потом - до 2,6, а в прошлом году - до 2,5 года.

Тем временем в столице продолжает расти число молодых мам, которые хотят вести активный образ жизни и пораньше выйти на работу, чтобы начать зарабатывать - у молодой семьи расходов хватает. Поэтому в этом году столичные власти приняли решение разрешить садам брать ребятишек еще раньше - с 2,4 года. Записать ребенка можно на портале mos.ru. При подаче электронного заявления можно выбрать до трех образовательных организаций.

Ситуацию с обеспеченностью дошкольными учреждениями в городе помогают улучшить семейные детские сады. Их уже более тысячи, а посещают эти садики около 3,5 тысячи воспитанников. Еще для 50 тысяч малышей в возрасте от полутора лет открыты группы кратковременного пребывания.

К слову, детсады в городе возводятся по индивидуальным проектам, у каждого из них свое лицо. Они укомплектованы всем необходимым для малышей. В текущем году построено и введено еще 4 новых детсада на 510 мест. До конца года ожидается открытие еще 30 детских садов. А в ближайшие три года построят более 90 детских садов в разных уголках Москвы, в том числе и в самых отдаленных от центра. Это предусмотрено программой "Мой район", цель которой - обеспечить равный доступ к образованию для всех маленьких москвичей.