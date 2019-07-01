Новости

Термокружка президента России стала хитом продаж в Китае 21:20
Медведев прошел во второй круг Уимблдона 21:01
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского 20:37
Финские пограничники поймали пьяную россиянку на резиновой лодке 19:43
Названы самые популярные города для любителей кораблей 19:32
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником 19:24
В поселке Ленсоветский введут в строй два "проблемных" дома 19:15
"РГ" нашла автора письма, спрятанного в Крыму 35 лет назад 19:12
В Вологодской области открылась выставка образов Николая Чудотворца 19:03
Вологодская область сохранит уникальную ладью допетровской эпохи 18:55
Дейзи Ридли уходит из "Звездных войн" 18:50
Кроссовер Kia Seltos доказал свою ориентацию на молодежь 18:36
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба 18:18
Сотрудников тверского СИЗО будут судить за пытки заключенной 18:16
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко 18:05
Калининградская яхта выиграла Кубок трех губернаторов в Польше 17:57
Renault превратила Duster в "черного коллектора" 17:53
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ 17:45
Более 35 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья 17:44
СК возбудил уголовное дело после убийства полицейского в Чечне 17:44
Минпромторг: Ситуация с "Рольф" не повлияет на инвестклимат в России 17:38
В Петербурге начала работу служба социальных участковых 17:38
Видео: В Японии первые китобои вышли на охоту 17:35
Прокуратура Иркутской области нашла нарушения закона о защите от ЧС 17:31
Европейские эксперты: Минск готов принимать и Олимпийские игры 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
01.07.2019 19:54
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Всюду дождь, а он весь в белом

В Тульской области завершился фестиваль "Дикая мята"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
В этом году в трехдневном музыкальном празднике участвовали почти 100 групп и диджеев, приехавших из разных городов России, Великобритании, Голландии, США, Венгрии, Кореи, даже с Бали. Музыканты играли рок, рэп, ска, пост-панк, новую волну, электронику... А главным девизом, который чаще всего повторяли друг другу на фестивальном поле даже незнакомые люди, из-за зарядивших проливных дождей был такой: "Держись, брат, не падай!" Зрители стояли около сцен тесно и дружно, поддерживая артистов и подпевая им, отчего и ветер, кажется, уже не так лютовал. И к вечеру субботы, несмотря на то, что дождь по-прежнему свирепствовал, да и добираться было далеко (электрички с Курского вокзала ходили не часто, потом еще часть пути нужно было преодолеть на маршрутках), на "Дикой мяте" собралось уже больше 20 тысяч зрителей!
На "Дикой мяте" выступила и отечественная рок-группа The Hatters. Фото: РИА Новости. На "Дикой мяте" выступила и отечественная рок-группа The Hatters. Фото: РИА Новости.
На "Дикой мяте" выступила и отечественная рок-группа The Hatters. Фото: РИА Новости.

Не удивительно, ведь помимо признанных звезд - "Аквариума", Басты, "Мумий Тролля", Дельфина, Монеточки, культовых шотландских рокеров еще 80-90-х Primal Scream, продюсеры "Дикой мяты" пригласили и группы, которые на других open-air вряд ли увидишь. В этом фирменный стиль фестиваля - открывать зрителям новые имена.

Фото: РИА Новости.
Международный конкурс П.И. Чайковского объявил лауреатов

В этом году такими приятными сюрпризами стали российские "Гудтаймс", играющие ска и реггей с бойко скачущей в такт духовой группой, Максим Свобода из Владивостока, привольно соединяющий в своих треках русский рок 80-х с модным рэпом. А также голландцы Eut с кокетливым женским вокалом и тягой к мелодичному new wave с гарниром из пост-панка, корейский диджей и электронщик Kirara, и венгры Ivan & The Parazol, сыгравшие сырой рок в духе 60-х и чей солист учился петь, очевидно, у нашего Майка Науменко или Мика Джаггера. Сырой, как и погода этих трех дней... Зато где еще увидишь столько ярких и разноцветных дождевиков, как в Бунырёво?! Некоторые из них, очевидно, были куплены здесь же - в "Городе мастеров" или на Market Place, где в стороне от сцен можно было присмотреть себе и эксклюзивную одежду от молодых дизайнеров.

Появилась на "Дикой мяте" и детская сцена "Ариэль": напротив "семейной" части палаточного лагеря выступали самые юные участники (особенно запомнились девочки из группы "Питер"). Есть здесь и детский сад, в котором можно было оставить под присмотром малышей старше трех лет. Но бесплатно - только до обеда.

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в России

Жаль, что некоторые зрители друг за другом не присматривали: покурив, кто-то бросал окурки прямо на землю, утаптывая их в грязь, да и другого мусора к утру воскресенья накидали немало. Автомобилисты не всегда ездили по дорогам, а спешили прямо по полю, наперерез. Хорошо, что организаторы закупили вдоволь гравия: им снова пришлось немало потрудиться, укрепляя поляну и фестивальные магистрали.

Завершала open-air группа "Мумий Тролль". Илья Лагутенко вышел на сцену, невзирая на непогоду, в белом пиджаке: выглядело это абсолютно по-праздничному. Так и было - "Дикая мята" снова стала музыкальным праздником в Тульской области. А его продюсер Андрей Клюкин пообещал, что в 2020 году фестиваль снова пройдет на этом месте, в Бунырёво. И правильно.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату
В Кремле оценили шансы встречи Путина и Зеленского
Появилось видео ракетной атаки на Дамаск
Рябков: Будущее отношений РФ и США во многом зависит от Вашингтона
В России изменили условия по микрокредитам