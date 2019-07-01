В этом году в трехдневном музыкальном празднике участвовали почти 100 групп и диджеев, приехавших из разных городов России, Великобритании, Голландии, США, Венгрии, Кореи, даже с Бали. Музыканты играли рок, рэп, ска, пост-панк, новую волну, электронику... А главным девизом, который чаще всего повторяли друг другу на фестивальном поле даже незнакомые люди, из-за зарядивших проливных дождей был такой: "Держись, брат, не падай!" Зрители стояли около сцен тесно и дружно, поддерживая артистов и подпевая им, отчего и ветер, кажется, уже не так лютовал. И к вечеру субботы, несмотря на то, что дождь по-прежнему свирепствовал, да и добираться было далеко (электрички с Курского вокзала ходили не часто, потом еще часть пути нужно было преодолеть на маршрутках), на "Дикой мяте" собралось уже больше 20 тысяч зрителей!

Не удивительно, ведь помимо признанных звезд - "Аквариума", Басты, "Мумий Тролля", Дельфина, Монеточки, культовых шотландских рокеров еще 80-90-х Primal Scream, продюсеры "Дикой мяты" пригласили и группы, которые на других open-air вряд ли увидишь. В этом фирменный стиль фестиваля - открывать зрителям новые имена.

В этом году такими приятными сюрпризами стали российские "Гудтаймс", играющие ска и реггей с бойко скачущей в такт духовой группой, Максим Свобода из Владивостока, привольно соединяющий в своих треках русский рок 80-х с модным рэпом. А также голландцы Eut с кокетливым женским вокалом и тягой к мелодичному new wave с гарниром из пост-панка, корейский диджей и электронщик Kirara, и венгры Ivan & The Parazol, сыгравшие сырой рок в духе 60-х и чей солист учился петь, очевидно, у нашего Майка Науменко или Мика Джаггера. Сырой, как и погода этих трех дней... Зато где еще увидишь столько ярких и разноцветных дождевиков, как в Бунырёво?! Некоторые из них, очевидно, были куплены здесь же - в "Городе мастеров" или на Market Place, где в стороне от сцен можно было присмотреть себе и эксклюзивную одежду от молодых дизайнеров.

Появилась на "Дикой мяте" и детская сцена "Ариэль": напротив "семейной" части палаточного лагеря выступали самые юные участники (особенно запомнились девочки из группы "Питер"). Есть здесь и детский сад, в котором можно было оставить под присмотром малышей старше трех лет. Но бесплатно - только до обеда.

Жаль, что некоторые зрители друг за другом не присматривали: покурив, кто-то бросал окурки прямо на землю, утаптывая их в грязь, да и другого мусора к утру воскресенья накидали немало. Автомобилисты не всегда ездили по дорогам, а спешили прямо по полю, наперерез. Хорошо, что организаторы закупили вдоволь гравия: им снова пришлось немало потрудиться, укрепляя поляну и фестивальные магистрали.

Завершала open-air группа "Мумий Тролль". Илья Лагутенко вышел на сцену, невзирая на непогоду, в белом пиджаке: выглядело это абсолютно по-праздничному. Так и было - "Дикая мята" снова стала музыкальным праздником в Тульской области. А его продюсер Андрей Клюкин пообещал, что в 2020 году фестиваль снова пройдет на этом месте, в Бунырёво. И правильно.