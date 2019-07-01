Владимиру Путину доложили о ситуации в Липецкой области

Вопросы дольщиков, зарплат бюджетников, ипотеки для многодетных и тема снижения выбросов поднимались на встрече президента с врио главы администрации Липецкой области.

"Скоро будет девять месяцев со времени нашей первой встречи, поэтому по некоторым вопросам мы уже что-то сделали", - доложил Игорь Артамонов. "Что-то удалось, что-то нет, - не скрывал он. - Команду удалось омолодить, привлечь качественных людей, из бизнеса пришли ребята в команду".

В Липецкой области подняли зарплату на 10 процентов 43 тысячам бюджетников, которые не вошли в майские указы

"Подняли зарплату бюджетникам на 10 процентов, которые не вошли в ваши майские указы. Посмотрели, там много очень было категорий, 43 тысячи людей, где-то один миллиард мы потратили", - сообщил врио главы администрации. "Сделали новую систему общения с населением: жалоб много, есть отписки и так далее. У нас еще это не изжито, но уже стараемся, чтобы ответ был равен решению проблемы там, где мы можем это сделать. У нас средний срок ответа получился 10 дней (почти 10 тысяч обращений)", - отчитался он. Артамонов подготовил письмо по ситуации с дольщиками - по одному дому, где продали в два раза больше квартир, а его надо сносить.

"Серьезно улучшаем в этом году комфортную городскую среду, большой объем внебюджетных денег выделили. У нас в Липецке будет три новых парка, Елец (еще один крупный город) - еще четыре, и по малым населенным пунктам", - рассказал врио главы администрации. Строятся детские площадки.

"Немножко можно похвалиться. Очень большая проблема - аварийное жилье. Но мы одни из первых получили финансирование, и 2 июля будем 49 семей переселять. Надеюсь, что мы это сделаем первыми в России", - продолжил докладчик. "По фонду капремонта тоже мы продвигаемся, денег у нас достаточно, омолодили менеджмент - улучшается результат", - сообщил он.

В этом году в области 21 инвестпроект. В сельском хозяйстве планы выполнены, также обновлен автобусный парк в городах. Улучшения будут и по экологии. "Мы подписали с нашим основным предприятием НЛМК на Питерском форуме меморандум, они почти 35 миллиардов тратят. У них будет новая "зеленая" энергетика, что имеется в виду: попутный конверторный газ, они теперь будут перерабатывать в электроэнергию. Снижение выбросов - на три тысячи тонн", - объяснил докладчик. И попросил поддержать: "И НЛМК, и липецкие очистные сооружения находятся рядом, в одном месте. И там примыкает жилой район, поэтому нам надо будет этот вопрос закрывать. У нас здесь по этапам все расписано, мы готовим проекты".

Еще один пилотный проект - выдали две тысячи участков многодетным. "Вы знаете, что большая проблема, потому что не было коммуникаций. Нас министерство строительства поддержало. Со Сбербанком мы сделали кредитный продукт, которого не было. Сейчас работаем с жителями", - сообщил Артамонов. "Но на индивидуальное жилищное строительство не распространяется льготная ставка шесть процентов. А у нас ввод жилья - 72 процента индивидуальное жилищное строительство. То есть наши многодетные семьи, получается, не очень хорошо вписываются в эту программу", - посетовал он.

"Да, на ИЖС не распространяется", - согласился президент. Губернатор привел в пример соседний регион - в соседнем Воронеже такого жилья 80 процентов. "И если бы можно было на нас как-то квотировать", - попросил Артамонов.