У берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,0. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю, неощущаемое сейсмособытие произошло в 3.40 по местному времени на глубине 70 метров.

Эпицентр сейсмособытия находится в 110 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района в 87 километрах от береговой полосы.

Спасатели подчеркивают, что жертв и разрушений нет. Звонки в диспетчерские службы муниципалитетов региона не поступали. Угроза цунами не объявлялась.