В Якутии глава села продал дом вместе с жильцами

В Якутии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы села Теплый Ключ Томпонского района. Мужчина продал коммерческой организации жилой дом вместе с квартирами, принадлежащими жильцам на правах собственности.

В ходе проверки было установлено, что глава села передал в аренду обществу с ограниченной ответственностью аварийный многоквартирный жилой дом для проведения капитального ремонта и дальнейшего вселения туда работников общества.

После окончания срока аренды по указанию главы были проведены торги, и дом продали все тому же предприятию по заниженной стоимости. При этом в квартирах были зарегистрированы и даже имели право собственности на жилые помещения иные лица, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Впоследствии сельский глава подделал решение сессии Совета депутатов о передаче в аренду этого жилого дома и о включении его в прогнозный план-план приватизации. В прокуратуре отмечают, что незаконное отчуждение муниципального имущества повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, зарегистрированных в указанном доме, а также охраняемых законом интересов государства.

Материалы проверки переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за служебный подлог и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.