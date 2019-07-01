В Якутии выявили более ста природных пожаров

На территории Якутии космическим мониторингом зафиксировано 105 термоточек в труднодоступных и удаленных местностях. Тушить эти природные пожары имеющмися силами и средствами невозможно.

Как сообщает пресс-служба минэкологии республики, пройденная огнем площадь в таких местах превысила 667 тысяч гектаров, в том числе выгорело 378 тысяч гектаров тайги. Эти пожары затухают сами собой, когда фронт огня упирается в водные преграды или участки, не покрытые растительностью.

А вот 15 других лесных пожаров, разгоревшихся вблизи населенных пунктов на территории 10 районов, тушат более 230 человек с привлечением техники. Охваченная огнем площадь здесь сравнительно невелика - чуть более 260 гектаров.

Еще 10 природных пожаров в регионе не затрагивают лес. Все они зарегистрированы "на землях иных категорий" в Верхоянском улусе. На их тушении задействованы около 200 человек и более 40 единиц техники.