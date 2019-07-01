В Приамурье у сотрудницы детсада обнаружен туберкулез

У сотрудницы одного из детских садов Тамбовского района Амурской области обнаружена открытая форма туберкулеза. Женщина госпитализирована в областной противотуберкулезный диспансер, сообщает ТАСС.

В конце марта она проходила флюорографию, но никаких симптомов заболевания выявлено не было. Как рассказали в региональном минздраве, клиника указывает на нетипичное, неспецифическое, стремительное развитие заболевания.

В детском саду проведена дезинфекция. Контактировавшим с сотрудницей детям выполнена иммунологическая проба туберкулина, результат исследования на туберкулез у всех отрицательный. Но тем не менее все, кто контактировал с заболевшей, остаются на контроле фтизиатров.