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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не так сидели

Тюремное ведомство поддержит жалобу в ЕСПЧ заключенных, которых суды выселяют из экспериментальной колонии
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(7899)
Уникальная ситуация: Федеральная служба исполнения наказаний может поддержать жалобу более сотни осужденных в Европейский суд по правам человека. После принятых судебных решений заключенные рискуют в прямом смысле оказаться без крыши над головой.

Неожиданный юридический казус возник в Пермском крае: суды предписали выселить группу осужденных из нынешних общежитий в разрушенные бараки брошенной колонии. Подробности дела рассказал журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, проблемы возникли в одной из экспериментальных колоний: казенный дом был развернут при местной фабрике.

По решению суда осужденных надо переселить в заброшенную колонию, средств на ремонт которой нет и не предвидится

Таких проектов по стране несколько, цель: обеспечить осужденных работой и, главное - подготовить их к жизни на воле. По словам заместителя главы ведомства, одним из проектов ФСИН по социализации и адаптации осужденных является эксперимент по трудоустройству осужденных в поселке Кизел Пермского края. "В 2011 году по договору с местными бизнесменами нам в безвозмездное пользование была передана швейная фабрика, куда были трудоустроены осужденные к срокам в колонии-поселении", - сказал Максименко.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Он отметил, что для осужденных на фабрике было обустроено общежитие с комнатами отдыха, спортзалом, душевыми, молельными комнатами, магазином.

"Однако суды рассмотрели обращение прокуратуры о неправомерности проживания осужденных на фабрике и необходимости их переселения в заброшенное здание детской колонии за городом, в котором нет ни окон, ни дверей, ни водопровода, ни канализации", - рассказал Валерий Максименко.

На данный момент, по его словам, дело прошло абсолютно все возможные судебные инстанции. "Мы понимаем, что надо исполнять решение суда. Но как? - говорит заместитель директора ФСИН. - Мы должны выселить людей в разрушенное помещение в тайге, где зимой морозы ниже 40 градусов. Выбросить людей в такие условия ФСИН не сможет. Поэтому, исходя из принципов гуманизма, директором ФСИН Геннадием Корниенко принято решение поддержать обращение граждан, отбывающих наказание в этой колонии, в Европейский суд по правам человека".

Как рассказал Валерий Максименко, денег в бюджете на восстановление разрушенной колонии не будет до 2026 года. Выселять осужденных туда сейчас - нарушать не просто их право на приемлемые условия, а само право на жизнь.

Кстати, на прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий открывать филиалы колоний поселений и исправительных центров при предприятиях. До того как появилась инициатива, проводились эксперименты, признанные удачными. Потому было принято решение внести соответствующие изменения в законодательстве, чтобы пилотные проекты получили официальный статус. Однако прокурорские работники на местах, видимо, оказались не в курсе государственных планов и решили, что осужденным в экспериментальных условиях слишком хорошо сидится. Хотя суды встали на сторону прокуроров, тюремное ведомство не считает вопрос закрытым и намерено оказать поддержку осужденным.
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"Мы будем бороться за их жизни и права до конца и отстаивать интересы наших заключенных, потому что это тоже наши граждане", - подчеркнул Валерий Максименко.

Между тем

На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопроект, который направлен на расширение возможности привлечения к труду лиц, осужденных к принудительным работам, а также отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях, то есть осужденных по нетяжким составам. Как сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, проектом вводится возможность создания специальных участков исправительных центров и колоний-поселений на базе организаций, где будут работать осужденные. Предприятия будут предоставлять в безвозмездное пользование общежития для осужденных и другие помещения. "Предлагаемые изменения будут способствовать росту трудовой занятости осужденных, что в свою очередь позволит быстрее удовлетворить требования взыскателей в части возмещения ущерба, погашения штрафов или других имущественных взысканий. Кроме того, предлагаемый механизм позволит решать задачи по ресоциализации осужденных. В частности, трудовая адаптация даст возможность осужденным, не имеющим профессии, приобрести трудовые навыки, благодаря чему у них появится больше возможностей найти работу после освобождения, - отметил Павел Крашенинников.

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