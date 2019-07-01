В Кирове пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту

В Кировском аэропорту Победилово пьяная пассажирка устроила дебош из-за билетов. Об этом сообщило в понедельник управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

33-летняя кировчанка запуталась при оформлении билетов и стала громко и непечатно ругаться. Сотрудники линейного пункта полиции в аэропорту попросили ее успокоиться, но она продолжала кричать и нецензурно выражаться.

Буянку доставили в дежурную часть транспортной полиции, где было установлено, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. После чего в отношении нее были составлены два протокола за административные правонарушения по статьям "Мелкое хулиганство" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Она оштрафована.