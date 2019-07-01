В Пензенской области поезд сбил 14 коров

В Пензенской области под колесами поезда погибли четыре коровы, еще десять получили тяжелые травмы. В общей сложности стадо лишилось 14 коров.

Трагедия произошла в 13 часов дня на перегоне Шнаево-Канаевка на территории Городищенского района. Как уточнили в Пензенском линейном отделе МВД России на транспорте, по железной дороге следовал пассажирский поезд "Томск-Анапа", который направлялся на юг. В результате экстренного торможения никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал. А вот животных спасти не удалось.

Как рассказали очевидцы, в этом месте пути проходят по высокой насыпи, как некоторым коровам удалось забраться туда, остается загадкой. За стадом присматривали два пастуха, но они не успели отреагировать на приближение поезда.

ЧП привело к нарушению в расписании движения поезда и задержке в пути.