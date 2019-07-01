В Перми "Реальные пацаны" предстанут перед судом

В Перми завершилось расследование уголовного дела в отношении организованной группы наркодилеров, причастной к сбыту запрещенных веществ на территории Прикамья, Удмуртии, Тюменской и Свердловской областях. Злоумышленники торговали наркотиками через интернет-магазин "Реальные пацаны".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, на след "реальных пацанов" оперативники наркоконтроля вышли летом 2017 года. Как оказалось, всю преступную деятельность группы контролировал 28-летний житель Перми. По его заданию члены преступной группы забирали крупные партии наркотиков из тайников в нескольких регионах России. Информация о реализации наркотиков передавалась исключительно через мессенджеры, оплата за товар и выполненную работу осуществлялась через криптовалюту "биткоин".

Как только главный фигурант уголовного дела был арестован, его подельник попытался избавиться от улик. Мужчину задержали с ноутбуком, где хранилась информация о работе интернет-магазина, и пистолетом Макарова с боевыми патронами.

По факту незаконного оборота наркотиков всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.