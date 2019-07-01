Видео: В Прикамье муж из мести раздавил бульдозером машину жены

В полицию города Березники Пермского края поступило сообщение о том, что мужчина, управляя экскаватором, уничтожил легковой автомобиль.

Как пояснили "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель экскаватора был доставлен в отделение полиции, где он сознался, что у него возник конфликт с супругой, и он повредил транспортное средство, которое ей принадлежало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Тем временем в социальных сетях появилось видео происшествия: огромный бульдозер разбивает стальным ковшом иномарку красного цвета.