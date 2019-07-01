План действий по восстановлению объектов инфраструктуры районов Иркутской области, пострадавших от паводка, будет готов сегодня вечером. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от правительства безотлагательно провести работы по оценке ущерба населению. С докладом к президенту о ходе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации министры отправятся в среду.

Традиционное для понедельника совещание со своими заместителями глава правительства начал со слов глубоких соболезнований семьям и близким погибших в результате наводнения. "Остаются подтопленными более 50 населенных пунктов, где в общей сложности проживают около 10 тысяч человек. Много пострадавших, более 150 человек госпитализированы, к сожалению, есть и погибшие", - напомнил Дмитрий Медведев.

К вечеру вторника правкомиссия подготовит план первоочередных мер для восстановления инфраструктуры

По данным на понедельник, уточнил вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка, речь шла о 751 пострадавшем и 12 погибших. Судьба еще девяти человек оставалась неизвестна. Вопрос о помощи населению должен решаться безотлагательно, указал глава кабинета министров. "Нужно, чтобы штаб и региональное руководство осуществляло это все немедленно, чтобы прямо сейчас это все началось, и нужно всем, кто имеет право на такую помощь, в ближайшее время ее предоставить", - заметил премьер-министр. Поручения на этот счет, как известно, даны, средства из резервного фонда правительства в размере 662 миллионов рублей Иркутской области выделены и доведены.

Адресную материальную поддержку уже получили около 300 семей. "Около 3 тысяч человек до конца дня (понедельника. - Прим. "РГ") такую помощь получат. Сейчас в подтвержденном списке 8,5 тысячи граждан, которые должны будут получить эту помощь", - сообщил Мутко.

К вечеру вторника, добавил зампред правительства, будет сформирован приблизительный план действий по восстановлению всех объектов транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры, и те меры, которые необходимо предпринимать в первую очередь. Также в ближайшие дни будет решен вопрос с отправкой детей из пострадавших районов в различные оздоровительные учреждения.

Дмитрий Медведев призвал подчиненных не расслабляться и даже ориентироваться на худший сценарий и к нему готовиться: "Это стихия и это нужно принимать во внимание". "Ровно как и по ущербу, по движимому имуществу и по домам нужно принять все решения до холодов и обеспечить людей жильем - временным или постоянным - в положенные сроки", - подчеркнул он.

Глава правительства распорядился постоянно сообщать ему о ситуации, а в среду, указал премьер, правительство представит доклад о ходе работ президенту.

Также на совещании была поднята тема цен на бензин. С 1 июля на рынке топлива сложилась новая ситуация. Ранее действовавшее соглашение между Федеральной антимонопольной службой, министерством энергетики и крупнейшими поставщиками нефти и нефтепродуктов по стабилизации топливного рынка со второго полугодия стороны решили не продлевать. "Сама по себе договоренность позволила избежать необоснованного повышения цен, но, конечно, всех волнует вопрос, что будет с ценами на бензин, на дизельное топливо дальше, - подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями. - Тем более что лето - это период традиционно высокого спроса".

Вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что причин задумываться о введении каких-либо заградительных пошлин пока что нет. Ситуация на рынке в целом стабильная: цены на топливо растут значительно медленнее инфляции.

Правительство не отказывается от сдерживания роста цен на моторное топливо, сказал он, отвечая тем, кто так интерпретирует отказ от соглашения с нефтяными компаниями. "Вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность, что нам удастся выдержать параметры, намеченные на долгосрочный период", - заявил вице-премьер.

По следам "Прямой линии с Владимиром Путиным" оперативно подготовлен законопроект, который будет сдерживать цены на авиатопливо. Он предусматривает предоставление обратного акциза авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на авиакеросин будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке. Диспаритет, рассказал Козак, возникает при превышении цены за баррель нефти отметки в 70 долларов. "Вот в этом случае законопроектом предусмотрено также предоставление авиакомпаниям демпферного акциза", - заявил зампред правительства.

Нацпроекты

МЕРЫ ДОХОДА

В 2018 году число граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 400 тысяч человек. К 2024 году правительство должно сократить показатель вдвое, напомнил Дмитрий Медведев в ходе совещания о достижении национальных целей развития в части устойчивого роста доходов населения.

"Мы постепенно эту задачу решаем. В прошлом году дважды повышали минимальный размер оплаты труда, проиндексировали зарплаты бюджетников, которые не были предусмотрены прежними майскими указами, пенсии, социальные выплаты", - перечислил глава правительства ряд шагов к цели. С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда был доведен до прожиточного минимума.

- Такие общие меры должны быть дополнены более адресной системой поддержки, которая ориентирована на нужды конкретного человека, чтобы государство могло предложить подходящий именно конкретному человеку рецепт выхода из такого положения, - заявил Медведев.

Поэтому правительство постарается учитывать не только доходы, но и расходы людей. Это позволит избежать ситуаций, когда люди с хорошими, но "серыми", доходами получают государственную поддержку, а человек, который, как выразился премьер, тянет не только свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без нее.

К этой работе со следующего года подключат Росстат. Он станет рассчитывать уровень благосостояния граждан с помощью специальной информационной системы, которая позволяет учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования.