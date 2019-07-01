Проливные дожди продолжают переполнять реки Сибири и затапливать поселки и города

Волна наводнения докатилась до Красноярского края. Весь вчерашний день сотрудники МЧС спасали жителей Канска. Накануне, поздним воскресным вечером, когда стало понятно, что вода прибывает, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Причина в том, что из-за проливных дождей и таяния снегов в Саянах из берегов вышел правый приток Енисея - Кан.

Река наступает на окрестные дороги, улицы, дачи и частные дома на острове Восточный, в районе Мясокомбината и поселке Строителей. Буквально за считанные часы ее уровень в городской черте поднялся до 436 сантиметров, при этом критической здесь считается отметка "370".

- Ситуация сложная. Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в местах индивидуальной жилой застройки. В муниципальной администрации создан штаб, координирующий действия всех занятых в спасательной операции служб. Через СМИ, соцсети и громкоговорители ежечасно информируем людей об уровне воды, номерах спасательных служб.

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно, сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы

Вчера прилетел губернатор края Александр Усс, - сообщил "РГ" мэр Канска Андрей Береснев.

На месте ЧП работает объединенный отряд спасателей: 42 человека со специализированной техникой. В зоне подтопления оказались 264 жителя, 79 из них, прежде всего пожилые люди, инвалиды и мамы с детьми, уже эвакуированы. Большинство нашли приют у родственников, 10 человек разместились в местной гостинице "Сибирь". Для пострадавших организован подвоз воды и хлеба.

Каждые четыре часа спасатели отслеживают ситуацию на водомерных постах. С тревогой следят за разбушевавшимся Каном и горожане, напуганные масштабом стихийного бедствия в соседней Иркутской области.

- На крышах, как во время страшного наводнения 2005 года, пока не сидим, но в случае чего готовы эвакуироваться немедленно, - рассказала "РГ" жительница поселка Строителей Валентина Жабко. - Я дорогу к нашему дому прутиками утыкала, по ним через каждые полчаса проверяю, как быстро поднимается вода. "Тревожный чемоданчик" тоже собран.

К вечеру понедельника ситуация немного стабилизировалась, Кан "притормозил", поднявшись до 441 сантиметра. Однако, как говорят в региональном МЧС, расслабляться рано -гидрологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться.

Как пояснили в ведомстве, ожидается затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, социально значимых объектов, размыв дорог по берегам рек Кан, Тасеева, Усолка, Агул, Уда, Бирюса.

Краевые власти рекомендовали главам районов и сельсоветов находиться в режиме повышенной готовности, проинформировать население о возможном ухудшении паводковой обстановки, проверить пункты временного размещения, подготовить береговую линию.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Романа Ветчинникова, если осложнений не будет, режим ЧС в Канске снимут через четыре-пять дней. Впрочем, работы у спасателей меньше не станет.

Хватит забот и муниципальным службам: необходимо провести изыскательские работы и определить причины, почему вода смогла так быстро дойти до жилья.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, 1 июля все еще были подтопленными 3,3 тысячи домов в пяти районах, 18 социально значимых объектов, 3,5 тысячи приусадебных участков. Почти 10 тысяч человек до сих пор без крова

В Иркутской области тем временем начали подсчитывать ущерб от наводнения. В три района, наиболее пострадавшие от наводнения в понедельник, отправились оперативные рабочие группы из сотрудников регионального минстроя и стройнадзора. Им предстоит обследовать социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения и частные домовладения. Последним будет уделено особое внимание, потому что в зону затопления, по данным МЧС, попало уже 6,7 тысячи домов и 6,8 тысячи приусадебных участков уже в шести территориях - большая вода докатилась до Чунского района, который находится ниже по течению. В зону паводка попали 33 тысячи человек, из которых больше четырех тысяч - ребятишки. К 3 июля эти сотрудники региональных ведомств должны дать предварительную оценку ущерба, причиненного стихией.

Река Кан подтопила окрестные дороги, улицы, дачи и частные дома на острове Восточный, в поселке Строителей и в районе Мясокомбината. Фото: ВКонтакте / Группа "ЧП Канск"

Ключевое слово - предварительный, потому что значительная часть затопленной территории все еще остается под водой. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, 1 июля все еще были подтопленными 3,3 тысячи домов в пяти районах, 18 социально значимых объектов, 3,5 тысячи приусадебных участков. Почти 10 тысяч человек до сих пор без крова - большинство поселились у родных и знакомых, остальных приютили в пунктах временного размещения.

Погибли от стихии семь человек, но эта цифра, к сожалению, может вырасти - еще девять, в том числе восьмилетний мальчик, числятся пропавшими без вести. Пострадали 744 человека, 153 из них госпитализированы, остальным помощь оказывается амбулаторно.

Повреждены 13 автомобильных мостов. Все еще остается затопленным участок федеральной трассы Р-2 "Сибирь", проходящий через Тулун. Нет проезда по ряду областных и муниципальных трасс. Только дорогам регионального значения вода нанесла ущерб на 800 миллионов рублей, подсчитали в областном правительстве.

В зоне ЧС работают 1400 спасателей - помощь прибыла из Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов. Работают аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, четыре вертолета Ми-8 МЧС России с медиками на борту. Им помогают пожарные, в том числе участники местных добровольных пожарных дружин и около 300 волонтеров. Наряду с добровольцами и волонтерами в подтопленных населенных пунктах работают школьники из кадетских классов. Ребята сортируют поступившую гуманитарную помощь, комплектуют пакеты с продовольствием и вещами для выдачи населению. В ближайшие дни здесь ожидают 50 человек из Всероссийского студенческого корпуса спасателей - сейчас решается вопрос о переброске их авиатранспортом МЧС России. В Иркутске собирают отряды волонтеров для участия в восстановительных работах - в любую минуту отправиться в зону бедствия готовы уже 150 человек.

Росгвардия и Минобороны также подключились к ликвидации последствий природной катастрофы в Иркутской области. Как стало известно, Минобороны направило в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области сводный отряд Центрального военного округа в составе 50 человек и более 20 единиц техники. Кроме того, правопорядок в Тулуне поддерживают войска Росгвардии: часть оперативного назначения переброшена сюда из Ангарска; гвардейцы вместе со спасателями обследуют жилой сектор и охраняют пункты временного размещения эвакуированных жителей. Саперы Росгвардии готовятся к расчистке затора на реке Ия, образовавшегося в результате наводнения у одного из мостов в Тулуне.

Глава региона Сергей Левченко обратился с просьбой к командующему Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть в Тулуне мобильный хлебозавод. Такой завод уже развернут в Нижнеудинске.

МЧС

В МЧС России на очередном селекторном совещании подвели предварительные итоги паводка. Руководству ведомства было доложено, что в Иркутской области введен федеральный режим "Чрезвычайная ситуация". Ранее там действовал режим ЧС регионального уровня.

Также было доложено, что за прошедшие сутки уровень воды снизился примерно на 1 метр. Но, несмотря на это, в 55 населенных пунктах остаются подтопленными более 3 тысяч жилых домов с населением свыше 9800 человек, 18 социально значимых объектов, более 3500 приусадебных участков и 7 участков автомобильных дорог.

Из зоны бедствия спасателями эвакуировано свыше 2200 человек, более 630 находятся в 13 пунктах временного размещения.

И теперь к пяти подтопленным районам добавился еще один. При этом гидрологические прогнозы остаются негативными. Распространенный накануне прогноз синоптиков о том, что в трех южных районах области ожидаются дожди с грозами, были подтверждены. Поэтому, пока погода дает небольшую передышку, спасатели спешат ликвидировать разбор заторов на реке в районе моста на федеральной трассе Р255 "Сибирь".

Ранее там затор вызвали плывшие дома, сараи и бани, которых снесло паводком. Пока расстояние под пролетами моста составляло 7 метров, дома проплывали под мостом, но с подъемом воды смытые постройки застряли, образовав что-то вроде дамбы.

Главе МЧС России Евгению Зиничеву, который проводил сегодня селектор в Национальном антикризисном центре в Москве, иркутские спасатели доложили, что к ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе привлечены более 1410 человек, 287 единиц техники, 63 плавсредства, 4 воздушных судна.

Вчера весь день проводилась откачка воды из подтопленных помещений и уборка территорий, доставлено 2,5 тонны продуктов питания и 21,5 тонны бутилированной воды.

На помощь профессиональным спасателям пришли и 288 добровольцев из числа местных жителей. Работают и школьники из кадетских классов. Решается вопрос доставки бортом МЧС из Москвы группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей из 50 человек.

В тех населенных пунктах, где вода ушла, спасатели приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Действуют комиссии по оценке ущерба.

Адресная помощь уже оказана 6352 пострадавшим. На телефон "горячей линии" на базе Главного управления МЧС России по Иркутской области поступило 2660 обращений.

Подготовил Тимофей Борисов.